جميل بايك: على الجميع تصعيد النضال من أجل الديمقراطية والحرية

جاء ذلك خلال حديث الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) جميل بايك في برنامج خاص لوكالة فرات للأنباء، قيّم فيه نتائج الانتخابات والعزلة على القائد عبد الله أوجلان ومقاومة الكريلا.

نص الحوار كالتالي:

* تستمر العزلة على القائد أوجلان، حيث لا يستطيع اللقاء مع عائلته ومحاميه، بالإضافة إلى فرض عقوبة انضباطية جديدة عليه، كيف تقيّمون هذا الوضع؟

منذ أن تأسست دولة الاحتلال التركي، بدأت بالمجازر والإبادات بحق الشعوب، وخاصة الشعب الكردي، حيث عانى آلاماً كبيرة، وبدوره، انتفض ضد هذه الهجمات، وقام بمقاومة بطولية وحمى نفسه، ولا زالت الدولة التركية تمارس سياساتها في الإبادة، وإن لم نفهم سياسات الإبادة التي مورست على الشعوب من قبل، فلن نستطيع فهم موقفهم الحالي تجاه القائد آبو، وإن كانت تتم ممارسة سياسة كهذه ضد القائد آبو، فهذا يعني أنه تتم ممارسة هذه السياسة ضد الكرد والشعوب الأخرى والإنسانية جمعاء، لأن القائد آبو هو قائد للشعوب، لذلك يجب فهم نهج الدولة التركية بشكل جيد. إذا اتخذت دولة ما، الإبادة الجماعية أساساً لها ولم تعِر أهمية للقانون والعدالة والقوانين الدولية، وإذا نظرنا إليها اليوم، سنرى أن هذه السياسة ضد الشعب الكردي ليست في قانونها ولا في القانون الدولي.

قانونها الوحيد هو القضاء على الشعب الكردي، تستخدم كافة مؤسساتها لتحقيق هذا الهدف، إن السياسة التي تمارسها ضد القائد آبو، هي سياسة ضد الشعب الكردي وقيمه الإنسانية، القائد آبو يحمي القيم الإنسانية، ولذلك فإن العزلة على القائد آبو تعني إكمال سياسة الإبادة، لا علاقة للعزلة بالقانون وأساسها سياسي، نلاحظ أنه حين يتصاعد النضال، تقوم بتخفيف العزلة، ولكن عندما يضعف النضال، يتم تشديد العزلة، ولذلك على الجميع أن يعلم دوره حيال العزلة المطلقة، وينتفض ضد الإبادة، حينها سوف تتراجع الدولة التركية خطوة إلى الوراء في سياساتها في الإبادة، هذه مسؤولية شعبنا وأصدقائنا والثوريين والاشتراكيين، لذلك يجب ألا يعيش أحد مرتاح البال، الذي يرى نفسه وطنياً واشتراكياً وديمقراطياً ومثقفاً، عليه أن يكثّف النضال ضد العزلة المطلقة على القائد آبو ومن أجل تحقيق حريته الجسدية.

لذلك على الشعب الكردي والاشتراكيين والديمقراطيين وأصدقاء الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة وخارج الوطن أن يصعّدوا النضال من أجل القائد آبو، ويجب ألا يتأخر هذا الشيء، لأن الدولة التركية تمارس سياسة إبادة، في شخص القائد آبو، تريد القضاء على الشعب الكردي وحزب العمال الكردستاني. على الدولة التركية إنهاء العزلة على الفور، ويجب أن يلتقي المحامون والعائلة به، إن القائد آبو أسير، وله حقوق الأسر، عليها القبول بتلك الحقوق، ندعو السياسيين ومناضلي حقوق الإنسان، أن يقدموا الطلبات من أجل اللقاء مع القائد آبو.

* أولاً من أجل الزلزال، وبعده من أجل الانتخابات، أعلنتم وقف إطلاق النار، ولكن الدولة التركية استمرت بهجماتها على الرغم من هذا القرار، وأنتم في الأسابيع الماضية أنهيتم مرحلة وقف إطلاق النار، بعد هذا القرار، ونفذ مقاتلو الكريلا عمليات قوية، ما وضع الحرب الآن؟

كان هناك سبب لإعلان وقف إطلاق النار، حيث وقع زلزال كبير في كردستان، وفقد آلاف الأشخاص حياتهم وأصيب الكثيرون، عانوا آلاماً كبيرة، ونحن قمنا بمسؤولياتنا، أردنا تخفيف آلام ومعاناة الشعب، وسبب آخر هو تطوير أساس قوي للسياسة الديمقراطية، لأنه طالما استمرت الحرب، فلا يمكن للسياسات الديمقراطية أن تناضل أكثر؛ لأن هناك حكومة فاشية وإبادة جماعية في تركيا، تتدخل في كل شيء، لا يُسمح لشخصين أن يجتمعا، كان قرارنا قراراً إنسانياً وأخلاقياً، لهذا السبب اتخذنا مثل هذا القرار في ذلك الوقت، أجريت الانتخابات في تركيا وشمال كردستان، قيل في الشارع، إن سلطات حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية سوف تقوم بالاستفزازات في العملية الانتخابية، لأنها قامت بمثل هذه الاستفزازات من قبل، كان هناك مثل هذا الخوف بين الناس، ونحن أخذنا هذا في الاعتبار، قمنا بتمديد وقف إطلاق النار لمنع الاستفزازات، على الرغم من قرارنا لوقف إطلاق النار، إلا أن الدولة التركية لن تغيّر شيئاً في سياساتها الحربية، طبعاً الدولة التركية تسعى للقضاء على الشعب الكردي وحزب العمال الكردستاني، ولذلك لم تحسب سبب قرارنا ذاك، قالت إن الكريلا ضعفوا، ولذلك أصدرت مثل هذا القرار، اتخذت من قرار وقف إطلاق النار سبباً لأنفسهم في توجيه ضربات قوية لمقاتلي الكريلا، ولذلك زادت من هجماتها على مناطق الدفاع المشروع وعلى شمال وجنوب كردستان وعلى روج آفا.

قصفت هذه المناطق واستخدمت الأسلحة الكيماوية، وسخّرت كافة إمكاناتها، واعتقلت الناس وقتلتهم، وفرضت عقوبات شديدة على السجناء، بعد هذه الأشياء لم يعد لقرار وقف إطلاق النار أي معنى، ونحن بشكل رسمي أعلنا إنهاءه، الدولة التركية لم تفهم قط قوة العملية للكريلا، وحتى الآن لم تفهم، إنها تملك التقنية، وبعض القوى تدعمها، ولذلك فكرت في أنها تستطيع توجيه ضربات قوية لمقاتلي الكريلا بكل سهولة، ولكن هذا خطأ بالنسبة لها، بعد أن أنهينا وقف إطلاق النار، نفذ مقاتلو الكريلا عمليات قوية ومؤثرة.

نتيجة هذه العمليات، تلقت الدولة التركية ضربات قوية في العديد من الأماكن وبشكل خاص في خاكورك ومتينا، بهذا المناسبة، أستذكر الرفيقة آسيا والرفيق آزاد وكوجر الذين استشهدوا في معارك خاكورك بكل تقدير واحترام، كان أحد هؤلاء الرفاق ألمانياً والثاني تركياً والثالث كردياً، أولئك كانوا يمثلون شعوبهم، وهذا يظهر حقيقة حركتنا، فهذه الحركة ليست حركة كردستانية فقط، إنها حركة شعوب، حركة حرية وديمقراطية، سوف تتعاظم الحرب، لأنه أعيد بناء حكومة حرب من جديد، طبعاً أردوغان قالها بكل وضوح بأنه سوف يصعّد من الحرب العسكرية والدبلوماسية أكثر فأكثر، على هذا الأساس تم بناء غرف عمليات، في الواقع يعمل هذا الشي، يزيد من هجماته يوماً بعد يوم، كما تتصاعد مقاومتنا أيضاً ضد هذه الهجمات، على شعبنا وأصدقائنا الديمقراطيين والاشتراكيين أن يفهموا ويروا هذه الحقيقة جيداً، عندما تزيد الدولة التركية من هجماتها وتتصاعد وتيرة الحرب، يجب على الجميع ألا يقفوا صامتين ومشاهدين، أينما كانوا، عليهم القيام بدورهم حيال الشعب الكردي، والنضال من أجل الديمقراطية والحرية.

يتبع....

(ل م)