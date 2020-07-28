جميعهم من أسرة واحدة.. أسماء ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي شمال غرب منبج

وقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي قورت ويران ويلانلي اللتين تتبعان إداريًّا لمدينة الباب، وتقعان شمال غرب مدينة منبج، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى جميعهم من المدنيين من الأطفال والنساء ومن أسرة واحدة.

وحصلت وكالة أنباء هاوار على أسماء 5 من هؤلاء الضحايا وهم: "علياء دياب (٦٠ عامًا)، فاطمة مخلوف (٣٥عامًا)، فارس دياب (١٣عامًا)، غفران دياب(٧عامًا)، جميلة دياب(١١عامًا).

وأسماء اثنين من الجرحى وهما الطفلان: محمود دياب (٧ أعوام) ما يزال في العناية المركزة، وأحمد دياب (12 عامًا) يخضع في هذه اللحظات لعملية جراحية.

كانوا نائمين عندما قُصف منزلهم

وقالت مراسلة وكالة أنباء هاوار إن جميع الضحايا من أسرة واحدة، وقد أُصيبوا نتيجة سقوط قذيفة أطلقها الاحتلال التركي أمام منزلهم، بينما كانوا نائمين.

(ج)

ANHA