جملة واحدة بمعاني كثيرة

إنّ المرافق الخدميّة والتعليمية التي تعرّضت للقصف التركي في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة تظهر الوجه الحقيقي لهجمات دولة الاحتلال التركي.

وقرية أم الكيف الواقعة غرب الناحية هي إحدى هذه المناطق.

فالمشاهد المصوّرة لمدرسة القرية وصوامع الحبوب اللتان تعرّضتا للقصف التركي تمثّل خير إجابةٍ على سؤال "ما هو هدف الدولة التركية؟".

فقد تدمّرت مدرسة القرية التي كان يتعلّم فيها عشرات الطلاب وخرجت عن الخدمة، حيث انهارت جدرانها وانكسرت مقاعدها والمعدّات والأدوات الأخرى فيها وسقطت الألواح المدرسيّة والنوافذ والأبواب جميعها على الأرض.

وقد بقيت من هذا الانهيار عبارة واحدة لافتة مكتوبة على إحدى الألواح وهي " الفوز الحقيقي هو الفوز على الجهل".

كما تدمّرت أيضاً صوامع الحبوب الموجودة في القرية والتي كان يخزّن فيها الأهالي محاصيلهم. وبقي هناك بين الصوامع عدد من القذائف التي لم تنفجر.

كما ألحقت الهجمات أضراراً كبيرةً بمنازل الأهالي ومحالهم التجارية.

وتقول مواطنة عربية من أهالي القرية إنّها أصيبت في قدمها خلال القصف.

فيما تقول أمّ تخبز وأطفالها مجتمعون حولها إنّ أطفالها محرومون من النوم بسبب الخوف وإنّهم يتمنون حياةً طبيعية.

(ر)

ANHA