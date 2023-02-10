جملة مشاريع لتوفير مياه الشرب في ريف دير الزور الغربي

مع دخول عام 2023 وضعت لجنة الخدمات في ريف دير الزور الغربي؛ العديد من المشاريع الخدمية في خطتها السنوية.

وخلال لقاء مع وكالتنا، كشف الرئيس المشترك للجنة، وهاب البشار، المشاريع التي سيتم العمل عليها خلال العام الحالي. وهي كالتالي:

العمل على إنشاء محطة مياه في بلدة الحصان، تقدم المياه لأكثر من 30 ألف نسمة، بالإضافة إلى إنشاء خزان تصفية وتنقية للمياه في بلدة محيميدة يقدم المياه النقية لـ 7 آلاف نسمة.

بالإضافة إلى زيادة قواعد الفلاتر في مضخة مياه بلدة حوائج بو مصعة والتي ستقدم المياه النقية لـ 6 آلاف نسمة، وتوسيع شبكة المياه في بلدة الصعوة؛ لتغطي احتياجات 8 آلاف نسمة.

العمل على إنشاء خزان مياه كبير في منطقة كسرة تحتاني يخدم 11ألف نسمة، وخزان مياه في منطقة حمار العلي يغذي 7 آلاف نسمة، بالإضافة إلى استكمال مشروع محطة مياه الهرموشية التي ستغذي 17 ألف نسمة من الأهالي بمياه الشرب.

وحسب ما أفاد، البشار، فإن لجنة الخدمات ستعمل على إنشاء محطة فلترة مصغرة في بلدة الكبر تغذي 4 آلاف نسمة، وإنشاء خزان مياه في بلدة الجزرات ومنطقة المشهور، بالإضافة إلى إنشاء خزان مياه في بلدة جزرة ميلاج.

مشاريع منجزة

وعن المشاريع التي تم العمل عليها خلال العام المنصرم، ذكر البشار أهم الأعمال التي نفذوها، وقال "نفذت لجنة الخدمات في مجلس المنطقة الغربية العديد من المشاريع في مناطق ريف دير الزور الغربي؛ منها خزان مياه في جزرة البوشمس، ومنطقة الزغير، وعملنا على توسيع شبكات المياه في بلدة محيميدة وحمار العلي، وقرية الهرموشية، وبلدة الكبر.

وأضاف، خلال العام الماضي "قمنا بإنشاء محطة مياه في بلدة الجزرات تضخ المياه النقية لأهالي البلدة، بالإضافة إلى حفر بئر ارتوازي في بلدة محيميدة، وقمنا بإنشاء مسلخ، يدعم الأسواق باللحوم الطازجة والآمنة".

أكد البشار في ختام حديثه، "جميع المشاريع التي قمنا بوضعها خلال العام الحالي سيتم تنفيذها، ونحن كلجنة الخدمات مستمرون بأعمالنا، وسنقدم كل ما بوسعنا تقديمه لأهالي ريف دير الزور الغربي".

)خ)

ANHA