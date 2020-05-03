جملة من التدابير اللازمة لتفادي كوارث الحرائق والتخفيف من آثارها

عقد مجلس ناحية تل حميس بالتنسيق مع لجنة الزراعة، اجتماعاً لإداري مؤسسات الناحية، وقوات الحماية الجوهرية، ومكتب علاقات قوات سورية الديمقراطية، في مركز المجلس، لاتخاذ التدابير اللازمة لتفادي كوارث الحرائق خلال موسم الحصاد.

واجتاحت الحرائق التي اندلعت العام الفائت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في مناطق شمال وشرق سوريا، وعوضت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المزارعين بتأمين البذار لهم.

وشدد الرئيس المشترك للمجلس هيال الخوير خلال الاجتماع على ضرورة أخذ التدابير اللازمة لمنع حدوث حرائق مشابهة للسنة الفائتة، وقال: "في حال حدوثها يجب منعها من الانتشار والامتداد إلى أراضي المزارعين"، وشدد على ضرورة التعاون بين الأهالي والمزارعين لمنع ذلك.

وخرج المجتمعون بجملة من القرارات والمقترحات التي من شأنها تفادي حدوث حرائق منها:

1ـ حراثة جوانب الطرق الرئيسة من قبل بلدية الشعب في تل حميس والبلديات التابعة لها، "تل أحمد، أبو جرن، عكاظ، جزعة"، وتشكيل لجان طوارئ من قبل الناحية والبلدات التابعة لها.

2ـ تعاون الأهالي مع الإدارة في تل حميس والوقوف في وجه الحرائق في حال نشبت، وتفعيل الجرارات والصهاريج الناحية لمواجهتها ومنع انتشارها وتمددها كون المنطقة مقبلة على موسم الحصاد".

3ـ إنشاء فواصل بين المحاصيل الزراعية كتدبير احترازي منعاً من تمدد الحرائق في حال نشبت لتخفيف الأضرار على المزارعين".

4ـ زيادة عدد الإطفائيات في ناحية تل حميس وتوزيعها على البلدات الأربعة والناحية، كون الناحية لا تملك سوى إطفائية واحدة وهي لا تستطيع تغطية المساحة الواسعة التابعة لتل حميس".

5ـ توزيع المحروقات على الحصادات وتحديد كمياته في وقت سابق حتى يتمكن أصحابها من فلترة المازوت وتحسينه.

6ـ تركيب كاتم شرار على عوادم السيارات والمركبات الكبيرة وخاصة الشاحنات والحصادات والجرارات ومخالفة من لا يلتزم، لأن شرار دخان المركبات والشاحنات، تسبب بعدة حرائق العام الفائت".

7ـ شد وصلات الشبكة الكهربائية وصيانتها، وفي حال كانت الشبكة مهترئة في قرية ما يتم فصل الكهرباء عنها حتى انتهاء موسم الحصاد في منطقتها، كون حرائق العام الماضي أيضا كانت بفعل بعض محولات الكهرباء وخطوط الشبكة الكهربائية".

8ـ إلزام الحصادات بإطفائيات إسعافية في كل حصادة، وذلك بعد اكتشاف أن حصادات العام الماضي كانت غير ملتزمة، وتستعير إطفائية من حصادة أخرى حتى انتهاء الكشف، وكل حصادة يجب أن يتبعها جرار حراثة كي يكون قريب في حال نشب حريق".

(ش ا/ أ ب)

ANHA