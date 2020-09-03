جملة من التدابير الاحترازيّة تقوم بها بلديّة الشّعب في حلب لمنع تفشّي كورونا

حيثُ قامت بلدية الشعب برشّ المبيدات الحشرية والمعقمات عن طريق الآليّات المخصّصة للرشّ، وذلك في الشوارع الرئيسيّة والفرعية، وخاصّة في الأماكن الأكثر ازدحاماً كـالأسواق المغلقة، حيث بدأت عملية الرشّ في حي بني زيد والأشرفيّة، وصولاً للقسم الغربيّ لحي الشّيخ مقصود وحي المعروف.

وفي السّياق نفسه عقمت بلدية الشعب الشوارع الرئيسيّة والفرعية بالماء والكلور، وذلك عن طريق صهاريج المياه، أمّا الشوارع الفرعية فتمّ تعقيمها يدويّاً لصعوبة وصول الآليّات إليها، وذلك من قبل أعضاء البلدية.

وبهذا الصدد أشارت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في حيّي الشيخ مقصود والأشرفيّة فاطمة حيدر إلى أن الإجراءات التي اتّخذتها بلدية الشعب للوقاية من الأوبئة التي تنتشر كـوباء كورونا واللّشمانيا، وقالت: "قُمنا بحملة لرشّ مبيدات حشرية وتعقيم الشوارع الرئيسية وخاصّة في الأماكن الأكثر ازدحاماً، وذلك عن طريق آليّات مخصّصة كما تمّ تعقيم الشوارع الفرعية يدويّاً من قبل أعضاء البلدية".

وأردفت فاطمة بالقول :"كما ستستمرّ عملية التعقيم ورشّ المبيدات لحين انتهاء كافّة الشوارع الرئيسيّة والفرعية في حيّي الشّيخ مقصود والأشرفية".

وفي نهاية حديثها طالبت فاطمة الأهالي بالتقيّد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا من خلال وضع الكمّامات والقفّازات أثناء خروجهم من المنزل والتقيّد بالتباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة والمحافظة على نظافة شوارع الحيّ.

(إ)

ANHA