جملة من الانتهاكات الجديدة ترتكبها مرتزقة تركيا في عفرين

أفاد مراسلونا من المنطقة بأنّ مرتزقة ما تسمّى بـ(فيق الشام) التابع للاحتلال التركيّ أقدموا على مصادرة جميع أشجار قرية كيلا التابعة لناحية بلبل، والعائدة للمدنيين المهجرين قسراً، والاستيلاء على محصول الزيتون للمواطن سيدو حسين جركو بحجة أنّ والده موجود ضمن مناطق الإدارة الذاتية، وقيام المرتزقة بتأمين احتياجاتهم اليومية بالدين وإجبار أهالي القرية على أيفاء ديونهم، وذلك بتهديدهم بإلصاق تهمة التعامل مع الإدارة الذاتية بهم في حال امتناعهم عن إيفاء ديونهم.

كما أقدم المرتزقة على قطع أسلاك الكهرباء وقطع الأشجار الحراجية في قرية ميدانكي وبيعها بالكيلو.

(إ)

ANHA