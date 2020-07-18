جمعية تيريج تدين جرائم الاحتلال التركي بحق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة

موقف جمعية تيريج جاء عقب فقدان الشاب محمود حسن أومري حياته قبل يومين، إثر تعرضه للتعذيب في معتقلات مرتزقة تركيا لمدة 9 أشهر في مدينة سري كانية المحتلة.

العضوان في الجمعية جهاد عصمت محمد وأميرة محمد علي ألقيا البيان في ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني بمشاركة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاء في نص البيان:

"تشهد المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقتها منذ احتلالها شتى أنواع الانتهاكات الممنهجة بحق ساكنيها وتتمثل بتهجيرهم من بيوتهم وسرقتها واختطافهم لطلب فدية مالية، إضافةً إلى حالة الفلتان الأمني في هذه المناطق، والاقتتال المستمر فيما بينهم، والتي يسقط ضحيتها العشرات من المدنيين.

إلى جانب ذلك، لم يسلم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من تلك الممارسات والانتهاكات في مناطق عفرين، سري كانية و كري سبي، حيث قام الاحتلال ومرتزقته بعدة انتهاكات بحق هذه الفئة، وكان منها خطف وإعدام الطفل محمد رشيد خليل من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة عفرين بعد عجز ذويه عن دفع مبالغ مالية تصل إلى آلاف الدولارات بالإضافة إلى إعدام والده، كما قامت كتيبة الحمزات قبل عدة أيام في سري كانيه المحتلة بقتل محمود حسن أومري تحت التعذيب بعد اعتقال دام عدة أشهر أثناء عودته مع أمه إلى مدينة سري كانيه لتفقد منزلهم، بالإضافة إلى اختطاف المواطن مصطفى محمد الخلف من ذوي الاحتياجات الخاصة من مدينة كري سبي وطلب فدية مالية للإفراج عنه، إلى جانب العديد من الانتهاكات بحق المدنيين.

إننا في جمعية تيريج لذوي الاحتياجات الخاصة في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه هذه الانتهاكات بحق مواطني شمال وشرق سوريا وفي مقدمتهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، نتوجه بنداء إلى منظمات حقوق الإنسان, المنظمات المعنية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، المنظمة الدولية للمعوقين والرأي العام للتكاتف والوقوف في وجه هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى العدالة".

(ع م- س ع/ج)

ANHA