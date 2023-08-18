جمعية ستيرك تهدف إلى ضمّ جميع أطفال سوريا

تأسست جمعية ستيرك لمتابعة وحماية حقوق الطفل في شمال وشرق سوريا في 6 آب الجاري، تحت شعار "كل طفل نجمة"؛ بهدف إنهاء العنف الذي يتعرض له الأطفال ومتابعة حقوقهم، وافتُتح المركز في مدينة قامشلو.

تحدّثت لوكالتنا المتحدثة باسم جمعية ستيرك، جوليا خلو عن الهدف الرئيس من تأسيس الجمعية وأهدافهم المستقبلية.

وأشارت جوليا خلو إلى الأوضاع الصعبة يعيشها أطفال شمال وشرق سوريا بسبب الهجمات الاحتلاليّة على المنطقة: "يتضرّر أطفال المنطقة من الهجمات كثيراً، إذ يحيط بهم العنف من كل مكان، وينعكس على نفسياتهم وخاصةً في المناطق المحتلة".

وعلّقت على الحاجة إلى افتتاح هذه الجمعية: "تأسّست الجمعية بالتعاون مع الشمس الحمراء الكردية السويدية لمتابعة وحماية حقوق الطفل".

وأوضحت أن الهجمات التي تتعرض لها شمال وشرق سوريا تؤثّر في الحالة النفسية للطفل سلباً: "وعلى هذا الأساس، نسعى لإقامة مشاريع مستقبلية، تشمل افتتاح مراكز للتأهيل والعلاج النفسي للأطفال".

وفيما يتعلّق بأهدافهم المستقبلية، كشفت جوليا أنهم سيعملون على توسيع نطاق عملهم على مستوى سوريا: "نحاول العمل بشكل مشترك مع العديد من الجمعيات المعنية بحقوق الطفل والقيام بأنشطة ومشاريع شاملة، على مستوى سوريا. كما ستنظّم الجمعية أنشطة فنية وثقافية خاصة بالأطفال"، وأعربت جوليا عن رغبتهم بافتتاح مراكز لهم في كافة المدن السورية.

وأشارت جوليا إلى محاولتهم بناء أرضية جيدة تتيح للأطفال تحقيق أحلامهم وأهدافهم، بالإضافة إلى العمل على إقامة احتفاليات، ومهرجانات، ودورات توعويّة للأطفال وأسرهم وزيارة العائلات.

(ه أ/ ر)

ANHA