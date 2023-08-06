جمعية ستيرك للأطفال تفتتح مركزاً لها

افتتحت جمعية ستيرك لحماية ومتابعة حقوق الطفل في شمال وشرق سوريا مركزها في شارع الخليج بمدينة قامشلو تحت شعار " كل طفل نجمة".

حضر الافتتاح أهالي المدينة وأعضاء الجمعية، مؤتمر ستار، عوائل الشهداء وأعضاء من مؤسسات الإدارة الذاتية.

في حفل الافتتاح تحدثت مديرة جمعية ستيرك لحماية ومتابعة حقوق الطفل جوليا خلو وباركت افتتاح المركز على جميع الأطفال وقالت: " أثرت الحرب التي شهدتها المنطقة على الحالة النفسية للعشرات من الأطفال. هدفنا من افتتاح هذا المركز هو حماية الأطفال من جميع النواحي وفي كل الظروف".

واختتم حفل الافتتاح بأغاني ودبكات الأطفال.

ANHA