جمعية صحفيي كردستان تدين الهجوم على الصحفي سنان أيغول

كتب رئيس جمعية الصحفيين في بدليس، الصحفي سنان أيغول، عن العديد من المخالفات وبيع أراضي بلدية تطوان التابعة لحزب العدالة والتنمية، في ناحية تطوان في بدليس وأعلن عنها للرأي العام. حيث هاجم حراس رئيس البلدية التابع لحزب العدالة والتنمية، محمد أمين جيلاني، يوجل بايسال، والشرطي المدعو إنكين كابلان، الصحفي أيغول يوم أمس في الناحية وأصابوه بجروح خطيرة.

وأصدرت جمعية صحفيي كردستان بياناً بخصوص الهجوم على الصحفي سنان أيغول.. وجاء في البيان المكتوب للجمعية أن الهجوم ضد أيغول، قد أظهر مرة أخرى الصعوبات التي تواجه مهنة الصحافة في تركيا.

وأعطت جمعية صحفيي كردستان، رسالة دعم في بيانها "يجب إنهاء الهجمات والضغوط ضد الصحفيين وتعزيز حرية الصحافة وتهيئة محيط آمن في المناطق التي تمارس فيها مهنة الصحافة".

(سـ)