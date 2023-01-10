جمعية صحفيي دجلة والفرات: 87 صحفي معتقل  من قبل سلطات حزب العدالة والتنمية

أصدرت جمعية صحفيي دجلة والفرات بيانا أمام محكمة آمد بمناسبة العاشر من كانون الثاني يوم الصحفيين العاملين، حيث حضر البيان الرؤساء المشتركون لحزب الشعوب الديمقراطي HDP في آمد كولستان أتاسوي وزياد جيلان وأعضاء ومسؤولو منظمة حقوق الإنسانOHD، ووكلاء من جمعيتي الدعم لمن فقدوا أقاربهم والعديد من الصحفيين. ورفع اثناء قراءة البيان لافتة عليها صور للصحافيين المعتقلين وعبارة "الصحافة الحرة لا تستسلم" مع ترديد التجمع لذلك الشعار.

87 صحفي معتقل

وقرأ البيان من قبل الرئيسة المشتركة لجمعية صحفيي دجلة والفرات DFG دجلة مفتي اوغلو، التي بينت أن العاشر من كانون الثاني لم يكن يوماً للاحتفال بالصحفيين وقالت إن "حكومة حزب العدالة والتنمية التي وصلت إلى السلطة بعبارات "الديمقراطية" حولت البلاد إلى سجن. في عام 2016، أغلقت حوالي 300 مؤسسة إعلامية خاضعة لسيطرتهم أثناء فترة حالة الطوارئ من خلال منظمة التطهير .KHKلكن على الرغم من كل الضغوط، يقوم الصحفيون بعملهم. تريد السلطات قمع أصوات الصحفيين باسم "التضليل الإعلامي". وأي مشاركة على الوسائط الرقمية تسيء إلى السلطات تفتح بموجبها دعوى. بدلاً من تغطية الأخبار في الميدان، يقضي الصحفيون وقتهم في المحكمة بسبب تلك القضايا. عندما يتعلق الأمر بالصحفيين الكرد، فإن تلك الظروف تصبح أكثر قسوة.

في الأشهر السبعة الماضية، تم اعتقال 27 من زملائنا الصحفيين ووصل عدد الصحفيين المسجونين إلى 87، الصحفيون الذين اعتقلوا في آمد في 16 حزيران لم تتضح بعد تهمتهم لوسائل الإعلام. رغم مرور سبعة أشهر على اعتقال الصحفيين، إلا أن التحقيق معهم لم ينتهي بعد."

وأشارت مفتي أوغلو إلى أنه في 25 تشرين الأول، تم اعتقال 11 صحفياً في تحقيق أنقرة الذي كان قد بدأ وقالت: "تم اعتقال الصحفيين بالضغط والعنف. عندما اعتقلوا، أرادوا كسر رؤوسهم. لقد نشرت تلك المقاطع من قبل قسم شرطة أنقرة. بهذه الصور حاولوا تهديد الصحفيين الذين بقوا في الخارج. كما تم اعتقال 9 صحفيين في هذه الاعتقالات، ورغم تغير الأسماء والمدن ، فإن التهم والأسباب هي نفسها ".

10 كانون الثاني بالنسبة لنا يوم مقاومة

وفي ختام حديثها صرحت مفتي أوغلو بأنهم يريدون إسكات الصحافة الحرة بهذه الاعتقالات مختتمة على النحو التالي: "سنواصل كفاحنا لنكون قادرين على نقل الحقيقة وحماية الصحافة. حيث تم اعتقال 87 صحفياً، فإن 10 كانون الثاني لن يكون يوم احتفال بالنسبة لنا، فنحن نرى هذا اليوم على أنه يوم نضال. وندعو مرة أخرى إلى إطلاق سراح زملائنا الصحفيين الذين اعتقلوا في آمد وأنقرة ".

(سـ)