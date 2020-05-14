جمعية رعاية الطفولة للأيتام.. تخلق حياة آمنة للأطفال

وافتتحت جمعية رعاية الطفولة للأيتام داراً لرعاية الأيتام في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، بدعم من المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية والهلال الأحمر الكردي بتاريخ 6 أيار الجاري.

وتعدّ هذه الدار مكاناً لتوفير مناخ آمن للأطفال وتدريبهم على نشاطات توعوية وتربوية لرسم طريق مستقبلهم، واكتساب حقوقهم.

ويوجد في الدار 4 أطفال، أصغرهم سناً يبلغ 6 سنوات، وأكبرهم سناً 10 سنوات، ويعيش الأطفال يومهم وفق برنامج منظم لكيفية قضاء يومهم من دون أوقات فراغ.

تتألف الدار من طابقين، وُزعت فيهما الغرف بشكل متساوٍ، وتم تجهيز غرفتين للنوم تتضمنان كافة المستلزمات التي يحتاجها الطفل، وتحويان عشرة أسِرّة، وغرفة لممارسة النشاطات التعليمية، وساحة للعب فيها.

آلية النظام التربوي في الجمعية

يستيقظ الأطفال في الساعة 8:30 صباحاً ويمارسون الرياضة مدة نصف ساعة، وتقدم لهم الوجبات الغذائية في الأوقات المحددة، ليتجهزوا بعد ذلك لبدء دروسهم التعليمية.

وقد كلفت الجمعية كادراً من ثلاث معلمات لتعليمهم اللغة الكردية والعربية ودروس الرسم والموسيقا.

كما يحصل الأطفال في الدار على حمامات دافئة كل يومين وملابس نظيفة ويتلقون الرعاية الكافية من قبل المُربية.

وخصصت الجمعية يومين في الأسبوع لإخراج الأطفال إلى المتنزهات للعب والاختلاط مع المحيط الخارجي.

ومن المقرر أن تُجهز ساحة الدار بوضع الألعاب فيها، وإتاحة الفرصة لهؤلاء الأطفال للتعليم ضمن المدارس.

وبهذا الصدد قال الإداري في جمعية رعاية الطفولة للأيتام مصطفى سيدو:" كانت هناك حاجة ملحة لإيجاد ملاذ آمن لهؤلاء الأطفال في الحي، وهدفنا ليس فقط إيواءهم ضمن الدار، بل العمل على رفع مستواهم الفكري والنفسي من خلال النشاطات التوعوية والتربوية".

وأشار مصطفى إلى أنهم سيبذلون كل جهدهم لتأمين احتياجات الأطفال، وناشد الجمعيات والمنظمات الخيرية لتقديم المساعدات لتأمين الظروف الملائمة للدار.

هذا وقد تلقت الجمعية الكثير من المبادرات الخيرية من قبل أبناء حي الشيخ مقصود والأشرفية بدعمها مادياً ومعنوياً وبتقديم الهدايا للأطفال.

(سـ)