جمعية ماري للثقافة والفن تطلق أول رحلاتها النهرية بعد تحرير الرقة

وانطلقت القافلة اليوم، الأربعاء، من سد المنصورة وصلت إلى الجسر القديم في مدينة الرقة.

وشارك في الرحلة التي انطلقت من سد المنصورة مجموعة من المثقفين وأدباء ونحاتين، ودعاة سلام من مدينة الرقة، وأعضاء من حزب سوريا المستقبل وأعضاء من مجلس الرقة المدني، وتشكلت الرحلة من مجموعة سفن حملت المشاركين.

وتم إقامة عدة نشاطات في السفينة التي أطلق عليها اسم "سفينة السلام" منها الرسم وصناعة تماثيل بواسطة الفخار وتم التعريف بنهر الفرات، ولفت أنظار العالم لمنسوب النهر الذي انخفض بشكل كبير نتيجة ممارسات دولة الاحتلال التركي.

وأعلن الفريق فور وصولهم أن الرقة هي مدينة السلام، واستطاعت النهوض من بعد تحريرها من يد داعش، وكان بانتظار القافلة على سرير النهر منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حكومة شمال وشرق سوريا وأهالي المدينة.

وأعاد مجموعة من المثقفين تفعيل جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة، بعد سنوات من تعطيلها بسبب احتلال داعش للرقة، وكانت الجمعية قبل الأزمة السورية تطلق رحلات نهرية من توتول حتى مدينة ماري وتختار تاريخ 18-8 من كل عام لقافلتها، وهو التاريخ الذي اكتشفت فيه المدينة.

(رع)

ANHA