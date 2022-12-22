جمعية السلام الإنسانية تقيم حفلاً لأبناء الشهداء والأطفال المهجرين

وشارك في الفعالية الترفيهية التي نظمت اليوم الخميس في ملعب قامشلو الواقع على الحزام الشمالي، أعضاء وعضوات مؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، ومجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وممثلون عن دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، وملتقى الأديان لإقليم الجزيرة.

احتضنت الفعالية 200 طفل/ ة (150 طفلاً من أبناء الشهداء في إقليم الجزيرة، 50 طفلاً مهجراً من المناطق المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في كل من سري كانيه، وكري سبي، وعفرين).

وبعد الوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، رحبت رئيسة جمعية السلام الإنسانية في شمال وشرق سوريا، كلستان عزيز، بالحضور، وأشارت إلى الصعوبات التي تواجه الأطفال في شمال وشرق سوريا وسوريا عامة؛ نتيجة الصراعات والحروب التي خلفت الخراب والقتل". وعن أهداف الفعالية أوضحت "نهدف من خلال هذه الفعالية إلى رسم الابتسامة على وجوه الأطفال".

وتخلل الفعالية عرض مسرحي بعنوان " أشقياء" من قبل أعضاء فرقة "مدرسة المسرح"، والتي تتحدث عن الواقع الصعب الذي يعانيه الطفل؛ نتيجة الحروب والصراعات وكيف يؤثر على سلوكياته وتصرفاته.

واختتمت الاحتفالية بتقديم مسابقات ثقافية، ترفيهية، وتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال.

(د د/آ)

ANHA