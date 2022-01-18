جمعيات الوافدين تستنكر الاحتلال التركي لعفرين وتدين الصمت الدولي حيالها

وشارك في البيان العشرات من أعضاء الجمعيات وعدد من أعضاء المؤسسات المدنية للإدلاء بالبيان الذي قرأه، اليوم، رئيس جمعيات الوافدين الشيخ نايف القرعان.

وجاء في نص البيان"

باسم جمعيات الوافدين من جميع المحافظات السورية ندين ونستنكر بشدة احتلال عفرين وكافة الجرائم الوحشية التي تمارس بشكل لا أخلاقي اتجاه أهلنا في مدينة عفرين وكافة المناطق المحتلة من قبل الدولة الفاشية التركية".

وأضاف البيان "فمنذ بداية الثورة السورية والدولة التركية المتمثلة بأردوغان تتآمر على الشعب السوري حيث ساهمت تركيا بتسليح المرتزقة وشجعت على النزوح ودعمت عصابات داعش لدخول كوباني ولكنها قوبلت بمقاومة بطولية أبداها أهل كوباني ومعهم جميع السوريين".

وذكّر البيان بجرائم الدولة التركية "اليوم مازالت تركيا تستخدم جميع الوسائل من قتل وتهجير وتغيير ديموغرافي لجميع المناطق التي تحتلها وتستخدم كافة الوسائل البعيدة عن الإنسانية التي تستهدف من خلالها كافة مكونات الشعب السوري والشعوب المحبة للسلام".

ونوه البيان "تركيا دمرت البيوت وقطعت الاشجار وشردت الأهالي بهدف النيل من ثقافاتنا المتعددة ونهب خيراتنا".

وأدان البيان " الصمت الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أمام هذه الممارسات ونعلن ان ما يحدث في عفرين هو استهداف لكافة الشعب السوري".

وطالب البيان" جميع دول العالم للوقوف أمام مسؤولياتها وإننا نريد السلام لجميع شعوب العالم ونقول كل زيتونة ستنجب بطلا وشهيدا ومحال أن ينتهي الزيتون".

(ا ع/م)

ANHA