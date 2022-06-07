جمال شيخ باقي: PDK يضع باشور كردستان تحت خطر كبير

نشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً وجه فيه تحذيراً مفاده: "بحسب تصريحات أحد مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي تحدث باسم مساعد وزير البيشمركة، وكذلك تصريحات محافظ دهوك، وبحسب المعلومات الاستخبارية التي وصلت إلينا فإن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني تستعد للمشاركة في هذه الحرب الاستراتيجية بيننا وبين الدولة التركية".

وحول هذا الموضوع أوضح الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري، جمال شيخ باقي في تصريح لوكالتنا، أن الاستعدادات التي يجريها الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK في باشور (جنوب كردستان) للهجوم على مناطق الدفاع المشروع ليست تابعة لوزارة البيشمركة بل هي تابعة لقوات الحزب الديمقراطي.

وقال شيخ باقي: "ليس هناك أي قرار رسمي حتى الآن من قبل حكومة باشور في هذا الصدد، لكن مع الأسف أيضاً هي تلتزم الصمت ولا تبدي أي موقف، الديمقراطي الكردستاني دائماً يتكلم باسم البيشمركة كون المؤسسات في باشور تدار من قبلهم، لكن هذه السياسات هي سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني".

واشار شيخ باقي إلى السبب الذي جعل دولة الاحتلال التركي تستخدم الحزب الديمقراطي الكردستاني ، في حربها ضد قوات الدفاع الشعبي، قائلا: "الحرب التي تجري في مناطق الدفاع المشروع لا تدور وفق ما خططت له تركيا نتيجة الهزائم التي لحقت بها".

وتابع "تركيا تريد الآن إشعال نار الحرب أكثر في باشور باستخدام ورقتها الاخيرة وهي مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل رسمي في حربها ضد الكريلا بالرغم من مناشدات الشعب الكردي بعدم الانجرار خلف حرب الأخوة".

منوهاً أن دولة الاحتلال التركي، وعلى راسها نظام أردوغان، وخاصة في هذه المرحلة وصلت إلى قناعة أنها لا تستطيع أن تنتصر بقوة السلاح في مناطق الدفاع المشروع، التي هزمت فيها عشرات المرات من خلال الهجمات التي كانت تشنها.

مشيراً إلى أن دولة الاحتلال التركي تعمل الآن على استخدام الكرد ضد الكرد في حربها في باشور كردستان، ولإيصال فكرة إلى العالم مفادها أن هناك كردي جيد وكردي سيء وأنهم مع الكرد الجيدين يحاربون الكرد السيئين والإرهابين.

وحذر الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري، جمال شيخ باقي الحزب الديمقراطي الكردستاني من مخاطر الانخراط في الحرب ضد الكريلا، قائلا: "إذا دخل الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذه الحرب وانجر خلف المؤامرة التركية فأنهم لا يؤذون حزب العمال الكردستاني، ولا حتى أنفسهم، بل سيضعون باشور كردستان تحت خطر كبير".

وأردف قائلا: "اردوغان قبل عدة سنوات عبر عن ندمه بالسماح بإنشاء إقليم باشور كردستان، والآن أذا سنحت له الفرصة سوف يقضي على حكومة باشور كردستان"، مطالباُ مسؤولي PDK الذين بسطوا سلطتهم على باشور كردستان أن ينتبهوا لهذا الأمر.

ودعا شيخ باقي الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مراجعة مواقفه، وقال: "تركيا لم تأت لمحارب الكريلا بل للقضاء على باشور كردستان، وهذا المخطط سوف يضع مستقبل الكرد في خطر"، مؤكداً أن مستقبل PDK يضمنه الحضن الكردي وليس أردوغان.

وحمل الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري، جمال شيخ الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية القضاء على باشور (جنوب كردستان) وأن التاريخ والشعب الكري سوف يدون هذا التاريخ.

(أم)

ANHA