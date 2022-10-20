جمال شيخ باقي ينتقد تراخي سلطات السليمانية في التعامل مع الجرائم التركية

وسعت دولة الاحتلال التركي من دائرة هجماتها بالطائرات المسيرة جواً وخلاياها براً في استهداف المناضلين والشخصيات الوطنية والمؤثرة والمدنيين لضرب أمن المنطقة وجعلها في دوامة حرب مستمرة.

الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري جمال شيخ باقي تحدث لوكالتنا عن غايات دولة الاحتلال التركي من هجماته ضد المنطقة.

روسيا وأمريكا يغضون النظر

وفي هذا الصدد يقول جمال شيخ باقي من الأساليب القذرة التي يتبعها الاحتلال في قصفه لمدن روج آفا وباشور استخدام الطائرات المسيرة، ويبين: "لولا غض روسيا وأمريكا أنظارهم لما وصلت الهجمات إلى هذا المستوى".

وأوضح شيخ باقي: "ليس هناك مجال لتركيا لشن هجوم احتلالي واسع النطاق ضد المنطقة نظراً للوضع الإقليمي والدولي الذي لا يسمح لها بذلك، بهذه الأساليب القذرة تريد ضرب استقرار المنطقة وإعاقة نضال حركة حرية كردستان، فالاحتلال يريد إدامة الحرب ووضع المنطقة في حالة حرب دائمة وعدم استتباب الأمن والاستقرار فيها.

الاتحاد الوطني لا يقوم بمهامه على أكمل وجه

وقصفت طائرات مسيّرة شخصيات وطنية وثورية مؤثرة واستهدفت المدنيين الآمنين في السليمانية منذ مطلع عام 2022 عدة مرات، إلا أن موقف الأحزاب والقوى السياسية هناك ضعيف لردع الاحتلال التركي.

عن هذا يقول شيخ باقي على الاتحاد الوطني الكردستاني أن يقوم بتحمل مسؤولياته كتنظيم كردستاني، واصفاً الأحداث التي حصلت مؤخراً ونتج عنها سقوط شهداء بالمؤسفة.

ويرى شيخ باقي أن الاتحاد الوطني لا يقوم بمهامه على أكمل وجه، متسائلاً: "أين هم الخلايا الذين يقومون بالتحضير لهذه الأعمال ومن هم، هذه الجرائم التي تحصل لا يتم عبر الطائرات المسيّرة فحسب، هناك من يستشهد بالرصاص أيضاً، أين المؤسسات الأمنية من كل ما يحصل، لماذا هم صامتون حيال ذلك؟.

ويأمل شيخ باقي أن تقوم المؤسسات الأمنية بتغطية هذه المجريات وتوضيحها، "عليهم توضيح موقفهم ضد القتلة والاحتلال على أنهم ضد هذه الأفعال وإعلاء صوتهم، لم نرى حتى الآن موقف قوي منهم، مواقفهم ضعيفة".

معظم الأحزاب تحت تأثير PDK ومواقفهم موازية تجاه الاحتلال

وعن مواقف القوى السياسية في باشور كردستان، كشف شيخ باقي أن معظم القوى تحت تأثير الحزب الديمقراطي الكردستاني ورؤيتهم ضعيفة وموازية لمواقف الديمقراطي الكردستاني تجاه هجمات الاحتلال التركي بالمسيّرات.

وبين شيخ باقي أن مواقف الاتحاد الوطني الكردستاني كانت أشد صرامة في السابق، كان هناك نشاط وحرية لتحرك حركة حرية كردستان، تم تهديدهم من قبل تركيا، يبدوا أنهم تأثروا، لا نعرف ماذا يريد الاتحاد القول، عليهم إظهار موقفهم تجاه الاحتلال والقتلة هم مسؤولون في هذه القضية، فهم مسؤولون عن حماية سيادة السليمانية، هذه السيادة يتم تمزيقها بأفعال تركيا.

وأشار شيخ باقي إلى المواقف العراقية الضعيفة أيضاً وقال: "تركيا بنت العشرات من القواعد العسكرية والاستخباراتية في كردستان لماذا يتم قبولها، الطائرات التركية تنتهك حرمة الأراضي العراقية حتى عمق 150 كم ويقصفون شنكال ومخمور ثم يخرج المسؤولين ببيان لكنهم لا يتحركون فعلياً والذهاب إلى مجلس الأمن الدولي والقول إن هذه الهجمات تنتهك السيادة العراقية".

وأوضح شيخ باقي على أن أردوغان يستغل وجوده في الناتو، لتنفيذ مصالحه وإرضاء الأطراف ليكونوا صامتين أمام هجمات على حركة الحرية، وقال: "تقع مسؤولية كبيرة على عاتق الضامنين روسيا وأمريكا لوقف إطلاق النار كونهم مسؤولين عن حماية الاتفاق".

تأثير حدة الهجمات ستخف مع أخذ التدابير

ويرى الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري جمال شيخ باقي أن تأثير حدة هذه الهجمات ستقل مع اتخاذ التدابير ومعرفة كيف تقوم الجهات المعادية بتنظيم هذه الحرب، فالخلايا التي يتم إعدادها لهذه الحرب يجب اكتشافهم، لذلك يجب اتخاذ تدابير ضد هذه الحرب القذرة.

(ك)

ANHA