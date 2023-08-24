جمال رشيد: لا عودة إلى عفرين في ظل وجود الاحتلال التركي

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية في 17 آب الجاري، عقوبات على متزعمي مرتزقة "السلطان سليمان شاه" المعروفة بـ "العمشات" ومرتزقة "الحمزات" التابعة للاحتلال التركي، لارتكابهما انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في عفرين المحتلة تتعلق بالاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة والاغتصاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في 2 آب الجاري، إن ما تقوم به تركيا في عفرين لا يعتبر تغييراً ديمغرافياً.

عن ذلك أفاد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، جمال رشيد، في تصريح مقتضب لوكالتنا، بأن فرض العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية بحق متزعمي مرتزقة "السلطان سليمان شاه" و"الحمزات" جيد إلى حد ما، لكنه لا يكفي لإدانة الجرائم بحق سكان عفرين الأصليين.

وأكد أن الجرائم التي ترتكب من قبل المجموعات المرتزقة في عفرين المحتلة تتم بشكل مباشر من قبل دولة الاحتلال التركي التي مَوّلت "الإرهاب" في سوريا منذ بداية الأزمة، لكن بسبب تناغم السياسات الدولية لم تصدر قرارات دولية بحق الاحتلال التركي في عفرين.

وأضاف رشيد: "هناك عشرات المجموعات المرتزقة التي ترتكب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في عفرين المحتلة، بإشراف مباشر من قبل سلطات الاحتلال التركي، وليس من قبل مجموعتين فقط".

ورأى نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية بحق مجموعتين تشرعن إلى حد ما جرائم الدولة التركية والمجموعات المرتزقة الأخرى بحق سكان مقاطعة عفرين المحتلة.

ونوّه: "إن كانت هناك عقوبات، فيجب أن تفرض أولاً بحق دولة الاحتلال التركي وجميع المجموعات المرتزقة".

وأشار رشيد أنه منذ احتلال مقاطعة عفرين المحتلة من قبل تركيا والمجموعات المرتزقة التابعة لها وارتكابهم شتى أنواع الجرائم بحق السكان الأصليين على كافة الصعد، لم تصدر المنظمات الدولية أي تصريح يدين هذه الجرائم بحق المدنيين في عفرين المحتلة.

كل من يعود إلى عفرين يختطف

بالتزامن مع عمليات التضليل التي يروّج لها ما يسمى المجلس الوطني الكردي ENKS وداعمه الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK بالتنسيق مع الاستخبارات التركية MIT، للعودة إلى عفرين المحتلة، أكد جمال رشيد أنهم وثقوا العشرات من عمليات الاختطاف التي طالت كل مَن عاد إلى قريته.

وأشار رشيد إلى أن أسراً كاملة قبل أن تصل إلى عفرين اختطفوا من قبل المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، وهناك عشرات المواطنين سلبت منهم ممتلكاتهم ومنِعوا من الإقامة في منازلهم.

وأوضح رشيد على أن ممارسات ما يسمى المجلس الوطني الكردي ENKS تخطت مرحلة الخيانة، وأصبحوا يمارسون ويساهمون في ارتكاب الجرائم بحق أهالي عفرين، بهدف النيل من مقاومة وإرادة مهجري عفرين في الشهباء.

لسنا ضد العودة إلى عفرين

حذر جمال رشيد مهجري عفرين في الشهباء من العودة إلى عفرين في ظل وجود الاحتلال التركي ومرتزقته، مؤكداً أن مصير كل من يعود إلى عفرين هو القتل أو الاختطاف.

وشدد رشيد أنهم ليسوا ضد العودة إلى عفرين، لكن دون وجود الاحتلال التركي ومرتزقته، منوّهاً: "إن كان هناك عودة فستكون عودة جماعية بعد طرد الاحتلال التركي ومرتزقته".

(س ر)

ANHA