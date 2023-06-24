جمال رشيد: على كل مهجّر وضع نفسه في دائرة المسؤولية لتحرير عفرين

جاء ذلك، خلال حديث نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، جمال رشيد، لوكالتنا، عن السياسات التي يتبعها الاحتلال ومرتزقته في مقاطعة عفرين وأهدافه على المديين القريب والبعيد، وواجب الشعب الكردي في عموم العالم ضد سياسات المحو والإنكار.

جمال رشيد قال في بداية حديثه "بهدف إحياء الحلم العثماني، وضع الاحتلال التركي مخططاته لاحتلال المنطقة، وما احتلال عفرين منذ خمسة أعوام، إلا جزء من هذه المخططات، وكذلك اتفاقية أضنة عام 1998 التي دخل بموجبها المنطقة عقب انطلاق الأزمة السورية".

وتابع "مع بدء الأزمة السورية، غيّرت تركيا وجهة مرتزقتها الذين كانوا يتدربون في أحضانها من دمشق إلى الشمال السوري وبالتحديد إلى المناطق الكردية، وتسارعت الأحداث قبل شنها العدوان الهمجي على مقاطعة عفرين، التي أكدت أن المقاطعة التي أدارت نفسها على مدار الأعوام المنصرمة، ستقع ضمن مخططات الدول العظمى وتسهّل لتركيا احتلالها".

وعن سياسات دولة الاحتلال التركي في مقاطعة عفرين بعد احتلالها، قال رشيد: "مع احتلالها مقاطعة عفرين، لم تكن سياسات دولة الاحتلال التركي فيها ضمن إطار التغيير الديمغرافي وترهيب الأهالي كباقي المناطق المحتلة (إدلب وجرابلس وإعزاز)، إنما كانت تهدف إلى سلخ المقاطعة عن جغرافية سوريا وكردستان، وضمها إلى تركيا، بفتح الطرق أمام المرتزقة المتشددين واللصوص لترهيب الأهالي، عبر قتلهم وخطفهم والاستيلاء على ممتلكاتهم".

وأضاف "إن سياسة التغيير الديمغرافي التي ينتهجها الاحتلال التركي في عفرين أبعد من قطع الأشجار أو تدمير بعض المساجد والمزارات الدينية ونهب الآثار وبناء المستوطنات، إنما سياسة منظمة وممنهجة لمحو تاريخ عفرين، وتغيير التركيبة السكانية بالكامل، وشرعنة الاحتلال في المنطقة".

وأشار رشيد إلى خطورة السياسات التي يتبعها الاحتلال في عفرين بالقول "إلى جانب التمهيد لسلخ المقاطعة عن جغرافية سوريا كهدف قريب له، يسعى الاحتلال التركي إلى تدريب أطفال المنطقة على أسس وأفكار إخوانية مشبعة بأهداف حزب العدالة والتنمية الفاشي؛ لترسيخ احتلاله وسلخ المقاطعة عن سوريا، وإبعاد الأهالي عن جوهرهم".

وشدد رشيد "على أهالي مقاطعة عفرين المحتلة في الداخل، الاستمرار في المقاومة ضد الاحتلال وسياساته، ومنع تمدد الفكر الإخواني العثماني في المنطقة".

كما شدد "على كل مهجر في مقاطعة الشهباء وكافة مناطق شمال وشرق سوريا وضع نفسه في دائرة المسؤولية؛ لتحرير عفرين من الاحتلال والظلم والاستبداد وحماية تاريخ المنطقة، ويكون موقفهم موحداً ضد جرائم الاحتلال هناك".

مؤكداً على "رفع وتيرة النضال من أجل عفرين، وتحريرها من براثن الاحتلال الذي يهدف إلى إنهاء وجود الشعب الكردي وقوته خلال مئة السنة القادمة".

يشار إلى أن منظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، كانت قد حذرت في سابق من شهر حزيران الجاري، من سياسات الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا ومساعيها لاحتلال روج آفا وسوريا وإبادة الكرد.

(ل م)

ANHA