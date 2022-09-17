جمال رشيد يدعو الشعب السوري لتبني قضية تحرير عفرين

تتعرض مقاطعة عفرين المحتلة لتغيير ديمغرافي ممنهج منذ احتلالها عام 2018، من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، من بناء للمستوطنات، واستقدام مستوطنين من شتى المناطق السورية لإسكانهم فيها بدلاً من أهلها الأصليين.

مهجرو عفرين القاطنون في المنازل شبه المدمرة والمخيمات، والذين لا يبتعدون عن مقاطعتهم سوى 20 كم، يتعرضون لصواريخ وقذائف الاحتلال التركي بشكل يومي، ناهيك عن التهديدات المستمرة، الهادفة بمجملها إلى إخراجهم؛ تمهيداً لتجذير التغيير الديمغرافي في عفرين المحتلة وضمها الى تركيا كلواء اسكندرون.

عضو مجلس سوريا الديمقراطية لمركزي عفرين والشهباء، جمال رشيد، تحدث لوكالتنا عن السياسة التي تتبعها دولة الاحتلال التركي في ترسيخ مفهوم الميثاق الملّي، وتواطؤ القوى الدولية والجهات المعنية بحقوق الإنسان مع سياساتها التي تمارسها ضد التراث الثقافي الإنساني لشعب المنطقة.

جمال رشيد قال "الصفقات التي عقدها أردوغان باحتلال مناطق في الشمال السوري، كالباب وجرابلس وعفرين وسري كانيه وكري سبي، مقابل مناطق أخرى يوجد فيها مرتزقته، كانت أولى الخطوات لتنفيذ مشروع الدولة التركية المحتلة الميثاق الملّي، وإتمام مشروعها العثماني".

والميثاق الملي هو خريطة استعمارية تتبناها الدولة التركية ويمتد من حلب في شمال سوريا وحتى كركوك في جنوب كردستان.

عفرين قاعدة انطلاق لتثبيت الميثاق الملّي

قال رشيد عن السياسة التي تمارسها تركيا لتطبيق الميثاق الملّي "إن السياسة التي مورست في مقاطعة عفرين خلال العدوان وبعد احتلالها، كانت من أشد وأقذر السياسات على مر التاريخ، ولا تزال مستمرة إلى يومنا هذا. سياسة استندت إلى أن عفرين هي المحطة الأولى لتطبيق الميثاق الملّي القاضي بتغيير ديمغرافية تلك المنطقة".

أضاف رشيد "العدوان الذي استهدف عفرين لم يكن فقط لاحتلالها وتهجير سكانها، ولم يكن فقط لتخريب طبيعتها، بل كان هدفه الأساسي تدمير تراثها الثقافي وتغييره، ما يظهر للعالم أن نهب وسرقة آثار عفرين من قبل المرتزقة كانت في إطار ضيق، بمعنى أن المرتزقة يقدمون على فعل ذلك بغية الاستفادة الشخصية، وهذه السياسة هي بأوامر من تركيا؛ هدفها تدمير تراثها الثقافي واستبداله بآخر عثماني؛ ليقول في المستقبل إن عفرين منطقة تابعة لتركيا".

وزاد جمال رشيد "يسعى الاحتلال التركي وعبر الخلافات والصراعات بين الدول العظمى إلى إعادة أحلام العثمانيين، وذلك عبر تدخّله في الشأن السوري وشن عدوان بشكل مستمر على شمال وشرق سوريا بحجج وأكاذيب".

بناء المستوطنات طمسٌ للهوية الكردية في عفرين

وقال رشيد عن السياسة المتبعة في مقاطعة عفرين المحتلة عبر دعم المنظمات لبناء المستوطنات فيها "يستمر الاحتلال التركي مع بعض المنظمات التي كنا نراها منظمات ثورية، وهي المنظمات الفلسطينية، التي تعمل جنباً إلى جنب مع منظمات كويتية وقطرية، في بناء مستوطنات في عموم قرى ونواحي مقاطعة عفرين، فبعد تهجير سكانها الأصليين، وتدمير وسرقة مواقعها الأثرية، تقوم دولة الاحتلال بمساعدة هذه المنظمات بتغيير التركيبة السكانية فيها".

وأضاف "كما يعمل الاحتلال التركي على ورقة اللاجئين بطريقة مكثفة، حيث يعمل على توطين فلسطينيين في عفرين، الذين يعتبرهم العالم لاجئين، فإن حُلّت الأزمة السورية سيعود الكل إلى مدينته، فماذا سيحل بهؤلاء الفلسطينيين".

مقاومة أهالي عفرين هي العائق الأكبر أمام مخططات الاحتلال

وعن تهديدات الاحتلال التركي بشن عدوان جديد على شمال وشرق شوريا، قال رشيد "مع تهجير أهالي عفرين قسراً إلى مقاطعة الشهباء، يسعى الاحتلال، عبر العديد من الاجتماعات والمناورات، إلى تهجيرهم من مقاطعة الشهباء أيضاً، لأنه يعلم بأن مقاومتهم هي العائق الأكبر أمام مخططاته".

على السوريين اعتبار قضية عفرين قضيتهم

دعا عضو مجلس سوريا الديمقراطية لمركزي عفرين والشهباء، جمال رشيد، في ختام حدثيه، كافة مكونات الشعب السوري إلى اعتبار قضية عفرين قضيتها، وليست قضية الشعب الكردي فقط "ندعو كافة مكونات الشعب السوري إلى الوقوف في وجه الاحتلال التركي، واعتبار قضية عفرين المحتلة قضيتهم، لأن ما يفعله الاحتلال التركي هو تمهيد لاقتطاع أجزاء كبيرة من سوريا وضمها إلى تركيا".

(ل م)

ANHA