جمعة حيدر: تخفيض الوارد المائي لنهر الفرات من أنواع الحرب الخاصة

يعتبر نهر الفرات الذي يمر في مساحات واسعة من الأراضي السورية، الشريان الذي يعتمد عليه المواطن السوري في الدخل المعيشي، وقد أدى انخفاض منسوب مياه النهر إلى إلحاق ضرر كبير بالأراضي الزراعية وانقطاع للكهرباء، الأمر الذي أثّر سلبًا على القطاع الصناعي، وبالتالي على سبل المعيشة بالنسبة لأبناء سوريا ومناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص.

وحول هذا، قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في منبج، جمعة حيدر، خلال لقاء مع وكالتنا إن "نهر الفرات له أهمية وطابع خاص ويؤثر على الاقتصاد السوري بشكل مباشر من جميع النواحي".

وأوضح جمعة حيدر أنه "في الفترة الأخيرة قامت الدولة التركية بنوع من أنواع الحرب الخاصة، وهي تخفيض الوارد المائي المخصص للدولتين السورية والعراقية، بحيث كانت حصة الدولتين حسب الاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث بضخ 500 متر مكعب في الثانية من المياه، إلا أنه تم تخفيض هذه الكمية إلى 200متر مكعب في الثانية، وفي الأيام الأخيرة انخفض الوارد المائي إلى 185 مترًا مكعبًا في الثانية".

وأضاف حيدر أن "ذلك أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق شمال وشرق سوريا وجزء من الأراضي الخاضعة للنظام السوري، وهذا يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطن، فالمعروف أن الكهرباء هي عصب الحياة في هذا الزمان".

وأكد أن "انقطاع الكهرباء يؤثر على القطاع الصناعي، فالمنشآت الصناعية تعتمد اعتمادًا كليًّا على الكهرباء في هذا الوقت، ونقص الكهرباء التي تقوم السدود بإنتاجها يؤثر سلبًا على الورش الصناعية والمعامل الموجودة في مناطق شمال وشرق سوريا والتي تؤمن الدخل المعيشي لآلاف الأفراد".

وأشار جمعة حيدر إلى أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تعتمد على مياه نهر الفرات، وعندما يكون الوارد المائي قليلًا سيؤدي ذلك إلى انخفاض في مستوى البحيرات التي تروي هذه الأراضي، وبالتالي ستخرج مساحات كبيرة من الأراضي عن الخدمة، أي لا يمكن ريها واستثمارها وزراعتها.

وأكد أن تركيا تحاول إيجاد طرق وسبل جديدة للضغط على الشعب الموجود في مناطق شمال وشرق سوريا من خلال بعض أنواع الحروب الخاصة، وأهمها ما تقوم به حاليًّا من إنقاص التدفق المائي إلى هذه المنطقة.

واختتم نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في منبج حديثه بالقول: "نطالب المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان والدول الضامنة والراعية للعملية السلمية، كما يقال، في سوريا بالضغط على تركيا لإنهاء هذا النوع من الحرب الخاصة وتأمين الحياة الحرة والمستقلة للشعب الموجود في مناطق شمال وشرق سوريا".

(أ ق/ج)

ANHA