جماعة متطرفة تسمم طالبات وتهدد بالاستمرار إذا لم تغلق مدارس البنات في إيران

الجماعة المتطرفة تدعى" فدائيي الولاية"، وتنشر رسائل ليلية منذ 17 شباط الجاري، وتذكر فيها " تعليم البنات حرام واستمراره يعني محاربة إمام الزمان" .

وهددت الجماعة بأنه إذا لم يتم إغلاق مدارس البنات فسوف تتوسع في تسميم فتيات المدارس الثانوية في جميع المدارس في أنحاء إيران.

لكن قضية تسميم الفتيات تستمر منذ شهر أيلول من العام المنصرم، حيث خضعت، ووفق هيئة صحية إيرانية، أكثر من 400 طالبة معظمهن طالبات في مدارس ثانوية للعلاج، وعلى الرغم من تشخيص الكوادر الطبية أن التسمم ناجم عن غازات ميكروبية إلا أن الأجهزة الاستخبارية التزمت الصمت حيال ذلك.

في حين نقلت وسائل إعلامية أن عناصر من استخبارات الحرس تتواجد في مستشفى ولي العصر في مدينة قم حيث تتلقى بعض الطالبات العلاج ويأخذون نتائج تحاليل دم بعض الطالبات إلى مختبرات خاصة بهم.

وبحسب تقرير طالبات مدرسة البنات هذه في منطقة منيريه بطهران " في حوالي الساعة التاسعة صباحاً دخلت رائحة إلى هواء الصف، وكاد الصف يختنق بأكمله تقريباً، وخرجنا جميعاً خارج الصف شيئاً فشيئاً، وخرجت بقية الصفوف، وامتلأ المبنى بأكمله، وكانت الرائحة مثل رذاذ الفلفل أو الغاز المسيل للدموع لأن بعض عيون الطلاب كانت تحترق".

وجاء في تقرير آخر من المدرسة نفسها: "حدثت اليوم عملية ضرب بالغاز في المدرسة ساءت حالة الجميع بعدها، وفقد الكثيرون الوعي وعلى الرغم من هذه الحالة يريد وكلاء المدرسة أن يرسلوا الطلاب إلى الصفوف بالقوة! وأرسلوا الشرطة قبل الإسعاف، وقاموا يصرخون اذهبوا ..اذهبوا، وإذا لم تذهبوا سوف نرسلكم عنوة إلى الصفوف!".

(سـ)