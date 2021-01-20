جماعات الحوثي تصنَّف على لائحة الإرهاب...رسميًّا

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها أبلغت الكونغرس نيتها تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، بدءًا من الـ 19من كانون الثاني/ يناير الجاري.

وفي السياق، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات على مجموعات الحوثي ستستثني الجانب الإنساني والإغاثي، وذلك عبر إعفاءات جديدة إذ أعفت جماعات إغاثة متعددة، ومنها الأمم المتحدة والصليب الأحمر، مؤكدةً أن الإعفاء يهدف إلى السماح لجماعات الإغاثة بدعم المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية والتعليم وحماية البيئة في اليمن.

يأتي هذا في وقت عاودت فيه مجموعات الحوثي، أمس الثلاثاء، مداهمة القرى في منطقة الحيمة شرق مدينة تعز، بعد أسبوع من حملة عسكرية استهدفتها وقُتل فيها 11 مدنيًّا عارضوا استحداث المجموعات مواقع عسكرية في أحد الجبال المطلة على التجمعات السكنية.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية في تعز أن 11 عربة عسكرية أرسلتها مجموعات الحوثي إلى قرى منطقة الحيمة، وبينها أربعة أطقم من الشرطة النسائية، حيث داهمت المنازل في عدد من القرى في المنطقة، بحسب ما أوردته صحيفة البيان.

وقالت المصادر إن مجموعات الحوثي اعتدت على السكان أثناء تفتيش المنازل، وأشارت إلى أن الشاب أدهم أمين الصوفي في قرية الأكمه بالحيمة تعرض للاعتداء بالضرب المبرح من قبل عدد من مسلحي الحوثي، لينقل إثر ذلك إلى العناية المركزة في مدينة القاعدة.

(ي م)