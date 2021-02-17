جمع أكثر من 55 ألف توقيعًا في الشهباء وحلب لمقاضاة أردوغان على جرائمه

وأطلقت الحركة النسائية في أوروبا (TJE-E) حملة "مئة ألف توقيع من أجل حملة مئة سبب لمقاضاة أردوغان"، في الـ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لجمع التواقيع، للمطالبة بتحقيق العدالة من خلال مقاضاة أردوغان باعتباره الفاعل الرئيس في جرائم إبادة النساء.

وهدفت الحملة إلى فضح سياسة إبادة النساء التي يطبقها حزب العدالة والتنمية AKP.

واستكمالًا لهذه الحملة، جمع مؤتمر ستار في إقليم عفرين التواقيع المؤيدة لمعاقبة أردوغان، وذلك بين أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء ومدينة حلب.

حيث تم جمع (34.626) توقيعًا في مقاطعة الشهباء، أما في مدينة حلب فتم جمع (20.544) توقيعًا.

وعقب الانتهاء من جمع التواقيع في نواحي وقرى مقاطعة الشهباء، قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار لإقليم عفرين، فاطمة سليمان: "دعمًا للحملة التي بدأتها نساء أوروبا قمنا بجمع التواقيع في مقاطعة الشهباء".

وأضافت: "جمعنا 34.626 توقيعًا لمقاضاة المجرم أردوغان على جرائمه، وسيتم تسليمها إلى لجنة العلاقات لإيصالها إلى الحركة النسائية في أوروبا".

وأكدت فاطمة سليمان أنه "بفضل فلسفة وفكر القائد عبد الله أوجلان استطاعت النساء في الشرق الأوسط إدراك ذواتهن وحقوقهن".

(ل ش/ س ر)

ANHA