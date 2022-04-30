وأعلن حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو، اليوم السبت، عن نتائج الحملة التي شارك فيها مؤتمر ستار وحركة الشبيبة الثورية السورية ومؤسسات المجتمع المدني أيضاً.

وأدلى الحزب ببيان في ناحية ديرك، قرئ من قبل عضوه مطيع علي.

وبحسب البيان فقد ضمت المبادرة الشعبية في ديرك من أجل إخراج حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، مثقفين وحقوقيين وسياسيين مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وطنيين من جميع شعوب المنطقة من عرب وكرد وسريان وأرمن وكلدان.

وقال البيان "إن ظهور حزب العمال الكردستاني كان مقترناً بالسياسات الممارسة بحق الشعب الكردي من قبل القوى المحتلة لكردستان بدء من طمس الهوية الكردية وقمع الحقوق وسياسات الإمحاء والإنكار والقتل التعسفي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق شعبنا الكردي والتي كانت كافية لولادة حزب العمال الكردستاني بهدف النضال وحماية الوجود الكردي".

مشيراً إلى أن "إدراج حزب العمال على "قائمة الإرهاب" لم يكن نتيجة تجاوزات حصلت من قبل الحزب أو هتك القانون بل من أجل إرضاء الدول المتضررة من نضال حزب العمال فقط وفي مقدمتها تركيا بهدف إعطائها حجة لوأد الشعب الكردي أينما وجدوا" كما عدّ إدراج اسمه على القائمة ظلماً بحقه.

واختتم البيان قائلاً "نحن المبادرة الشعبية لأهالي ديرك لن ندخر جهداً في النضال بكل أشكاله الديمقراطية وفي كل المؤسسات والمنظمات في القرى والمدن لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من لوائح الإرهاب، حيث قمنا بحملة جمع التواقيع التي بلغت 37 ألف توقيع وسنقدم هذه الأصوات إلى مجلس الاتحاد الأوربي ومحكمة حقوق الإنسان الأوربية من أجل إزالة حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب".

وفي نهاية بيانه شكر حزب الاتحاد الديمقراطي جميع المؤسسات والمراكز التي دعمت وشاركت في هذه الحملة.

(ع،ع- س،م/س ر)

ANHA