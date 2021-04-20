جلسة ثالثة في فيينا لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني

وكانت اللجنة انعقدت مرتين منذ بدء الجولة الثانية للمباحثات، الأولى يوم الخميس والثانية يوم السبت الماضي، وذلك من أجل إطلاع المشاركين على التقدم الذي أحرزته تلك المفاوضات التي أكد معظم المشاركين فيها أنها لن تكون سهلة على الإطلاق.

بالتزامن مع ذلك، شدّد المتحدث باسم الحكومية الإيرانية، علي ربيعي، اليوم أيضًا على أن بلاده والوفد المفاوض في فيينا لن يعطي امتيازات خارج إطار الاتفاق النووي، لكنه يرى أن هناك إمكانية فنية لرفع جميع العقوبات التي تنتهك الاتفاق، من أجل إحيائه بالكامل في وقت قصير.

وقال:" نأمل أن تحقق المفاوضات البناءة التي نحن فيها الآن هذه النتيجة المرجوة لجميع الأطراف، ولكن في نفس الوقت نحن لسنا في عجلةٍ من أمرنا، ولسنا على استعداد لتقديم أي تنازلات خارج إطار الاتفاقية لتحقيق حقوقنا البديهية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.

ويذكر أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، كان أشار أمس، الإثنين، إلى أنه يرى رغبة في إنقاذ الاتفاق المتهاوي، مشيرًا إلى حدوث تقدم في محادثات فيينا تهدف لإعادة الولايات المتحدة إليه. وقال "أعتقد أن هناك رغبة جيدة بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق، وهذه أنباء سارة"، لكنه لم يخض في التفاصيل، بحسب ما أفادت "رويترز".

ويشار إلى أن إيران والقوى العالمية اجتمعت في فيينا منذ أوائل نيسان/ أبريل للعمل على الخطوات التي يتعين اتخاذها لإعادة طهران وواشنطن إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.

(د ع)