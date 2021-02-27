جلسة شعرية لإحياء التراث العربي الأصيل

هذا ونظمت لجنة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية العربية، جلسة شعرية بمشاركة عدد من الشعراء والشاعرات من ناحية تربه سبيه بهدف إحياء الشعر العربي الأصيل وتنمية المواهب الشابة في مجال الشعر.

وشارك في الجلسة التي أقيمت على ضفاف سد مزكفت الواقعة شمال شرق الناحية، الشعراء: "عدنان التمو ويوسف الظاهر وناصر المحمد وماجد أبو الجود وهيفاء الجربوع وقصي الحبيب".

وألقى الشعراء والشاعرات الشعر العربي النبطي، وتناولت قصائدهم الوحدة الوطنية ومشروع أخوة الشعوب الذي دعا إليه القائد عبد الله أوجلان، لخلق مجتمع متماسك.

كما مجّدوا خلال أبياتهم الشعرية شهداء ثورة شمال وشرق سوريا وتضحياتهم التي حققت انتصارات عظيمة، وخلقت الأمن والسلام.

(ر ر/س ر)

ANHA