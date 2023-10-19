جلسة قصصية لشابتين في حلب

أقام اليوم، منتدى حلب الثقافي للأنشطة والأعمال الثقافية والفكرية، جلسة قصصية باللغتين الكردية والعربية، في مركزه بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي.

ألقت الشابة سلوى حموشرو قصة من تأليفها بعنوان "أنا وأنت" على الحضور، وكانت على شكل حوار روحي بين الأنا والأنا الأعلى، وكيف أن المرأة قادرة على أن تضمر ما بداخلها وتقاوم على الرغم من الظروف المحيطة القاسية.

أما الشابة زوزان دهار وهي عضوة في لجنة التدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي، فألقت قصتها التي حملت عنوان "MATMAYÎ ME"، والتي خاطبت فيها صديقها حتى نهاية القصة، بهذه الأسئلة لماذا؟ وكيف يمكن أن أكون؟ وإلى متى؟

جرى النقاش حول القصتين من قبل الحضور، حيث قيّم هشمند شيخو، وهو عضو في منتدى حلب الثقافي طريقة السرد، بقوله: "إنها لخطوة جيدة أن يكتب المرء، وأنا أدعم ذلك، لكن عليه إقناع المستمعين بقصته عبر أسلوب إلقائه".

أما بيريفان هورو، وهي عضوة في مجلس المرأة السورية ومهتمة بالشأن الثقافي فأبدت إعجابها بأسلوب الإلقاء، وقالت: "إن ما يشد المستمع هو الصوت والنبرة والأسلوب، وأن القصة باللغة الكردية أكثر جذباً للانتباه وممتعة، حيث إن عقلنا لم يشرد حتى نهاية القصة".

(ن ش/س ر)

ANHA