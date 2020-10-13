جلسة خطابية لمجلس الرقة المدني في الذكرى السنوية الأولى للغزو التركي

حضر الجلسة التي عُقدت في مسرح المركز الثقافي في مدينة الرقة العشرات من أعضاء لجان مجلس الرقة المدني وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة الى جانب أعضاء في حزب سورية المستقبل وعوائل الشهداء.

وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت تلاها عرض سنفزوني تمحور حول الطرق الوحشية التي استخدمتها تركيا في غزو المنطقة واستخدام الأسلحة المحرمة وتهجير المواطنين الآمنين.

وخلال الجلسة ألقيت عدة كلمات من قبل كل من نائبة مجلس مدينة الرقة لحزب سورية المستقبل زليخة عبدي باسم الحزب، وباسم اتحاد المحامين في الرقة ألقى الكلمة المحامي خالد الحسن، وباسم شيوخ العشائر في الرقة ألقاها الشيخ تركي السوعان، وباسم عوائل الشهداء ألقتها العضوة فيه شمسة الصالح.

الكلمات بمجملها أشارت إلى العملية العسكرية الإرهابية التي أطلقتها تركيا ومرتزقتها تحت مسمى" نبع السلام" والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء وخلفت وراءها العشرات من الجرحى وهجّرت أكثر من 300 ألف من الأسر الآمنة من بلداتها وقراها في رأس العين وتل أبيض.

وسلطت الكلمات الضوء على عملية التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي واستمرارها في المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، والجرائم التي ترتكب أمام أعين المجتمع الدولي دون أدنى تحرك فعلي من قبله إضافة الى نهب وسرقة آثار المنطقة وطمس ثقافة الشعوب المتجذرة فيها.

كما أدانت الكلمات سياسة تركيا في الدول الإقليمية التي استخدمت المرتزقة السوريين لخدمة مصالحها فيها والقتال في مناطق غير سورية.

وأكدت الكلمات أن النضال والمقاومة مستمرة حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية، مشيدة ببطولات وتضحيات قوات سورية الديمقراطية.

وبعد إنهاء الكلمات، انتهت الجلسة ببيان للرأي العام العالمي ألقته عضوة الهيئة الرئاسية في مجلس الرقة المدني حسن مصطفى.

البيان ندد في مقدمته باستمرار جرائم تركيا ومرتزقتها في المناطق التي احتلتها منذ عام ونشر الفوضى وعدم الاستقرار فيها وتسبب باستشهاد 2130 مدني وجرح 5000 آخرين واعتقال أكثر من 6060 من أبناء رأس العين وتل أبيض في سجون الاحتلال التركي.

وأشار البيان الى أخطر السياسات التي تطبقها تركيا في المناطق المحتلة وهي التغيير الديمغرافي وتغيير التركيبة السكانية التي نتج عنها ترحيل أكثر من 300 ألف أسرة من مناطقهم واستقدام أسر المرتزقة بدلاً عنهم.

وأردف البيان " وإننا اليوم في هذه الذكرى الأليمة نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للوقوف أمام مسؤولياتها وإحالة مجرمي الحرب للمحاكم الدولية ومحاسبتهم على جرائمهم.

وأكد البيان في نهايته " نؤكد على حقنا الدائم والمشروع في الدفاع عن أرضنا ومكتسبات شعبنا في وجه الأعداء ولن نتردد في ذلك حتى استعادة كل شبر من الأراضي التي دنسها الغزاة".

(أع/ م)

ANHA