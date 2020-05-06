جلسة التصويت على حكومة الكاظمي تبدأ وكتل تهدد بالانسحاب

وغرد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الاربعاء، بشان التشكيلة الوزارية، فيما اشار الى انه بانتظار مجلس النواب التصويت عليها.

وقال الكاظمي في تغريدة له "قدّمتُ تشكيلتي الحكومية، وبانتظار تصويت مجلس النواب الموقّر عليها".

واضاف "لقد عملتُ على انتقاء المرشحين ومعظمهم من كوادر الوزارات على اسس مهنية ، مع الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم"، مشيرا الى انه "سيكون هدفنا خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة".

وبدوره أكد النائب عن كتلة التغيير النيابية كاوه محمد، الأربعاء، للسومرية أن عدداً من نواب إقليم كردستان لن يصوتوا لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

فيما نقلت السومرية عن مصدر قوله أن اتحاد القوى يهدد بالانسحاب في حال عدم تسمية محمد تميم نائبا لرئيس الوزراء.

(ي ح)