جلسة التّصويت على حكومة العراق الاثنين المقبل

كما قال إنّ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجّه وزارة النّقل بتوفير رحلات طيران لنقل النوّاب من محافظات البصرة وأربيل والسّليمانية إلى العاصمة بغداد الاثنين المقبل.

يُشار إلى أنّه في أبريل الماضي، أفادت مصادر سياسيّة بأنّ غالبيّة الكتل الشّيعيّة أعربت عن رفضها للتشكيلة الوزاريّة الّتي قدّمها الكاظمي، وطالبته باستبدال تلك الأسماء.

وقال مصدر في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، إنّ اجتماع القوى الشّيعيّة مع الكاظمي انتهى بالاتفاق على تغيير أسماء بعض المرشّحين، خاصّة الّذين شغلوا مقاعد وزاريّة في حكومتي عبد المهدي والعبادي.

ولفت المصدر إلى أنّ إحدى الكتل الشّيعيّة طالبت بإعادة ترشيح وزير الصحّة لمنصبه في الحكومة الجديدة، دون الإشارة إلى اسم الكتلة.

إلى ذلك أضاف أنّه تمّ الاتفاق على إبلاغ القوى السنّية والكرديّة بنتائج الاجتماع قبل تحديد موعد جلسة منح الثّقة للحكومة.

يذكر أنّ الكاظمي هو ثالث رئيس وزراء معيّن منذ استقال رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، تحت ضغط الاحتجاجات الضّخمة في ديسمبر. وانسحب المرشّحان الآخران بدعوى تدخّل الكتل السياسيّة.

وأمام الكاظمي حتّى التاسع من مايو الجاري لتقديم تشكيلته الحكوميّة.

)ي ح)