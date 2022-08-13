جهود حثيثة من بلدية ناحية الشدادي لتوفير مياه الشرب للأهالي

عادت بلدية الشعب في ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة إلى التعاقد مع أصحاب صهاريج نقل مياه الشرب، في مسعى لتوفير المياه لأهالي أرياف ناحية الشدادي بأسعار مدعومة.

وستوزع الصهاريج المياه على الأهالي بشكل دوري، وبسعر5500 ليرة سورية للخزان سعة ألف لتر، بعد أن وصل سعره لدى الصهاريج الخاصة لما يقارب ١٥ ألف ليرة سورية.

وتعاقدت البلدية مع 29 صهريجاً إلى جانب تخصيص 5 صهاريج تابعة للبلدية، لتوفير المياه لأهالي أرياف الناحية، بعد أن اتفقت مع أصحاب الصهاريج بتوفير المحروقات للصهاريج بأسعار مدعومة.

وينص اتفاق البلدية مع أصحاب الصهاريج وفقاً للإداري في قسم المياه بالبلدية، محمد صالح، على تزويد كل صهريج بـ 12 برميل مازوت صناعي شهرياً بسعر 410 ليرات سورية للتر الواحد.

وقال: "قلة المياه أفسح المجال أمام استغلال أصحاب الصهاريج لرفع سعر الخزان الواحد سعة 1000 لتر إلى ما يقارب 15 ألف ليرة سورية دون الاكتراث بما يمر به الأهالي من أوضاع معيشية صعبة بسبب الحصار المفروض على المنطقة".

وعن آلية التوزيع، نوّه الصالح إلى أن الصهاريج باشرت العمل فور توقيع العقود، وستتوجه إلى قطاعاتها في القرى حسب جداول نُظمت من قبل مكتب المياه في البلدية.

وسيسهم توزيع المياه عبر الصهاريج خلال الأيام القادمة، في التخفيف من أزمة المياه في الناحية و٧٠ قرية تابعة لها موزعة على محيط الشدادي، حسب الإداري.

وتحصل الصهاريج المتعاقدة مع البلدية على المياه من الآبار المنتشرة في القرى الجنوبية للحسكة، فيما تحصل الصهاريج الخاصة بالبلدية والمؤلفة من 5 صهاريج على المياه من محطة التصفية الموجودة في مركز الناحية.

(ب د/أم)

ANHA