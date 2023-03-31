جهود حثيثة لإعادة عجلة الاقتصاد للدوران في الشيخ مقصود

تأثرت القطاعات الحيوية في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بالزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة في 6 شباط الفائت، وخاصة قطاع الصناعة الذي يعتبر عصب الحياة فيهما؛ لاعتماد الأهالي على صناعة الألبسة في تأمين قوتهم.

وقد تعرّض هذا القطاع للكثير من المعوقات التي أدت في نهاية المطاف إلى توقف العديد من المنشآت عن العمل؛ نتيجة نقص المحروقات وصعوبة تأمين المواد الأولية؛ بسبب الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق.

جهود تتكلل بعودة 50% من المنشآت إلى العمل

لكن بفضل الجهود المبذولة من قبل اتحاد المنتجين في الشيخ مقصود، التابع لمؤسسات المجتمع المدني في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، عادت نحو 50 % من الورش المتوقفة إلى العمل مرة أخرى، عبر تأمين مادة المازوت وتوزيعها على أصحاب المنشآت.

إلا أن كارثة الزلزال الأخير أسهمت في توقف أغلب المنشآت نهائياً عن العمل لمدة 14 يوماً، من الفترة الممتدة من 6 شباط، وصولاً إلى 20 شباط، وهو تاريخ الزلزالين اللذين وصل ارتدادهما إلى مدينة حلب وعموم شمال سوريا.

وقال فاروق عرب، الإداري في اتحاد غرف الصناعة والتجارة في الشيخ مقصود: "إن أكثر ما يعيق إعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران هو نقص العمالة، في ظل تضرر عدد من المنشآت وتخوّف العمال من الهزات التي قد تؤدي إلى حصول انهيارات في تلك المنشآت".

وأضاف إن: "نقص المحروقات مستمر بسبب استمرار الحصار وصعوبة تأمين المواد الأساسية نتيجة دفع الضرائب والإتاوات على حواجز الفرقة الرابعة لإمرار ما أمكن من مواد".

أما عن عدد المنشآت العاملة الآن، فنوه فاروق أنه "من أصل 1500 منشأة، تعمل الآن نحو 750 منشأة، وبنصف طاقتها الإنتاجية؛ بسبب نقص العمال المهرة، على الرغم من أن هذه الفترة من السنة تعتبر موسماً للمنتجين وصناع الألبسة الجاهزة مع اقتراب عيد الفطر وعيد الأضحى".

تكاتف لخدمة الأهالي والحفاظ على سلامة العمال

ولحلّ هذه المشاكل وإعادة الإنتاج إلى مستوياته، قال فاروق: "إن اتحاد المنتجين في الشيخ مقصود عمل على التنسيق مع اللجان الهندسية التابعة لبلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية للكشف على المنشأة المتضررة حفاظاً على سلامة العاملين، ليجري العمل على تدعيم تلك الورش والمنشآت بإشراف مهندسين مختصين لاستكمال أعمالهم وتجاوز محنة الخطورة التي تشكلها تصدع الأساسات".

وشكر فاروق خلال حديثه "جميع المنتجين والصناعيين والتجار المانحين والمتعاونين مع الاتحاد لتأمين ما أمكن من مواد غذائية وألبسة لتوزيعها على الأهالي المتضررين في هذه الفترة".

وأشار أن "ضعف الإنتاج ليس مقتصراً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وإنما في عموم المنطقة التي تأثرت بموجة الزلازل التي ضربت المنطقة، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى النصف".

أمور عديدة تؤثر على الإنتاج والقدرة الشرائية

وحسب ما أفاد به اتحاد المنتجين في الشيخ مقصود، فإن "هناك أمور عديدة تؤثر على سوق إنتاج الألبسة الجاهزة، منها عدم ثبات سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، إلى جانب نقص المحروقات وصعوبة تأمينها والإتاوات المفروضة بفعل الحصار على الحيّين.

وكل هذه الأمور تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات بشكل كبير، وبالتالي التأثير المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يقع نحو 90 % منهم تحت خط الفقر، حسب إحصائيات الأمم المتحدة".

ناشد فاروق في ختام حديثه "جميع شرائح المجتمع وفئاته بعدم التأثُّر بالإشاعات التي تعتبر حرباً خاصة على الشعب وتؤدي إلى تدهور الواقع الاقتصادي"، داعياً "جميع العمال والمهنين للعودة إلى العمل والإنتاج لرفع سويته وتطويره".

(ل م)

ANHA