جهود التطبيع بين إسرائيل والدول العربية متواصلة في ظل تراجع النفوذ الأميركي في المنطقة

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، مساعي إسرائيل للتطبيع مع الدول العربية في ظل تراجع النفوذ الأميركي في المنطقة.

في خطوة جديدة نحو الاتفاق مع إسرائيل، السعودية تعرض استئناف تمويل السلطة الفلسطينية

قال مسؤولون سعوديون ومسؤولون فلسطينيون سابقون مطلعون لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن المملكة العربية السعودية عرضت استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، في إشارة إلى أن المملكة تبذل جهداً جدياً للتغلب على العقبات التي تحول دون إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ويقول المسؤولون السعوديون إنهم يحاولون تأمين دعم للرئيس الفلسطيني محمود عباس لعلاقات مفتوحة مع إسرائيل، وتوفير المزيد من الشرعية لأي اتفاق نهائي وإحباط أي اتهامات بأن المملكة سوف تضحي بالجهود الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة لتحقيق أهدافها الخاصة.

مسؤول سابق في الموساد: الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وليبيا يمكن أن تبطئ السلام السعودي

وفي سياق متصل، قال حاييم تومر المسؤول الكبير السابق في الموساد لصحيفة جيرزاليم بوست الإسرائيلية، إن الفشل الذريع الذي أحاط بالكشف العلني عن الاجتماعات الرسمية الإسرائيلية الليبية يمكن أن يبطئ العمليات الجارية لمحاولة دفع التطبيع مع السعوديين.

وقال تومر إن بعض المسؤولين الإسرائيليين نسوا بوضوح القواعد السرية التي من المفترض أن تنطبق على الاجتماع مع مسؤولي الدول التي لا تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية بعد، ولكنها تأمل في التحرك معها في هذا الاتجاه.

وقال الرئيس السابق لقسم العلاقات الخارجية في الموساد إن: "الشيء الأكثر أهمية بالنسبة للسعوديين هو التعامل مع كل شيء سراً تجاه إسرائيل".

كما قال إن "ليبيا ستؤجّل التطبيع الإسرائيلي لوقت آخر. السعوديون حساسون للغاية تجاه سرية الملفات الشخصية العامة. ويواجه الملك تيارات انتقادية من مختلف الجماعات الوهابية وغيرها".

الولايات المتحدة وفقدان نفوذها الإقليمي

قبل عامين، وبينما كانت القوات الأميركية تسارع إلى الانسحاب من أفغانستان، تاركة خلفها معدات عسكرية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، كانت مشاهد الفوضى تحكي الكثير، حسب تحليل لصحيفة عرب نيوز السعودية.

وبدت تلك اللحظة وكأنها، حسب الصحيفة، تبشر بنقطة تحوّل بالنسبة للسلام الأميركي الذي غلف العالم بسلام نسبي منذ نهاية الحرب الباردة، لكن البنتاغون والبيت الأبيض قلّلوا من شأن أي حديث عن الانسحاب، وفضلوا مصطلح "الانسحاب الاستراتيجي".

وفي كلتا الحالتين، ترددت أصداء التأثيرات في جميع أنحاء العالم، وليس في أي مكان أكبر مما كانت عليه في الشرق الأوسط الكبير. وفي العامين الماضيين منذ إتمام رحيل الولايات المتحدة، شهدنا ظهور أجندات استراتيجية جديدة داخل المنطقة، إلى جانب الاستعداد المكتشف حديثاً من جانب واشنطن وحلفائها لإظهار التزام دائم وسط التحديات العالمية المتزايدة.

وعلى نحو مماثل، فإن الافتقار الملحوظ إلى الحسم الأميركي والقدرة الاستراتيجية على التأثير على الأحداث في سوريا والعراق وشبه جزيرة القرم سبق الانسحاب الأميركي من أفغانستان، كما شجع إرث كابول الظروف التي أدت إلى الحرب في أوكرانيا.

في الساحات حول العالم، أدى ما كان يُنظر إليه على أنه انسحاب أميركي على أساس الافتقار إلى الالتزام الدبلوماسي والتردد في الانخراط بطريقة كبيرة عسكرياً إلى تغيير المشهد الجيوسياسي. ويتجلى هذا الموضوع بشكل متزايد في الجزء من العالم الذي يشار إليه عادة باسم الجنوب العالمي.

ومع ذلك، لا يمكن النظر إلى مسألة الانسحاب الأميركي من سياق عسكري بحت. وتلعب العلاقة الأميركية مع المؤسسات الدولية أيضاً دوراً رئيساً ولها التأثير الأكبر على تأثيرها.

وعلى هذا النحو، فإن الإلحاح الأخير الذي أحاط بالدعوات الموجهة إلى حلف شمال الأطلسي لإعادة تجميع صفوفه والتوسع والبحث عن حلفاء جدد مفضلين، بعد عدة سنوات من انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، يدل على الحاجة إلى الاحتفاظ بالأهمية الدائمة للمؤسسات والأطر الدولية القائمة.

(م ش)