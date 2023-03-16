جهود الإدارة الذاتية حالت دون تضرر مخيمات شمال وشرق سوريا من السيول

شهدت مناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا، أمس الأربعاء، هطولات مطرية مصحوبة برياح شديدة؛ أدت إلى تشكّل السيول في معظم المناطق، وخاصة في مدينتي "الرقة ودير الزور"، حيث خرج الطريق الواصل بين الحسكة والرقة عن الخدمة، وانهار جسر الشاهر الواقع بين بلدتي "الجديدات والأحوس" التابعتين لمنطقة الكرامة في ريف الرقة الشرقي، والذي يقع على الطريق الواصل بين الرقة ودير الزور.

وفي متابعة لواقع المخيمات، أكد مراسلونا أن الهطولات المطرية الأخيرة لم تلحق الضرر بالمخيمات، سوى بعض الأضرار الطفيفة تمثلت بتسرب المياه إلى داخل بعض الخيم فقط.

وتحتضن شمال وشرق سوريا، 15 مخيما، والعشرات من المخيمات العشوائية، منها 6 مخيمات في إقليم الجزيرة وتحتضن العدد الأكبر من النازحين واللاجئين وهي (الهول والعريشة وروج ونوروز وسري كانيه وواشو كاني)، و5 مخيمات في مقاطعة الشهباء "برخدان، وسردم، والعودة، وعفرين والشهباء".

بالإضافة إلى مخيم مهجّري كري سبي، في بلدة تل السمن شمال مدينة الرقة، ومخيم محمودلي في مدينة الطبقة، ومخيمين في مدينة منبج، مخصص للنازحين من ريف حلب وإدلب.

ووفقا لمراسلينا، فإن التدابير الاحترازية التي اتخذت مع تأسيس كل مخيم، وضمن استعدادات استقبال فصل الشتاء، التي عملت عليها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حالت دون تضرر المهجرين والنازحين ضمن المخيمات.

وتتحمل الإدارة الذاتية العبء الأكبر في تخديم ومساعدة تلك المخيمات، وسط تقاعس الجمعيات والمنظمات العاملة في شمال وشرق سوريا.

(ل م)

ANHA