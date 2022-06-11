جهاد عمر: تركيا تنتقم لمرتزقة داعش بتهديداتها وهجماتها على شمال وشرق سوريا

جاء حديث الرئيس المشترك لهيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جهاد عمر خلال الاجتماع الجماهيري الثاني الذي نظمه حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، اليوم في مدينة الحسكة؛ لشرح آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية والكردستانية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لهيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جهاد عمر كلمة تطرق فيها إلى التهديدات والمستجدات التي تشهدها شمال وشرق سوريا، في ظل تصاعد هجمات دولة الاحتلال التركي في الآونة الأخيرة، مؤكداً أنها مساعي لاستكمال مخططاتها في الشرق الأوسط المتمثلة في العثمانية الجديدة، المبنية على أسس التفرقة والتمييز بين المكونات.

حذر عمر من مخاطر هجوم محتمل لدولة الاحتلال التركي واحتلال الأراضي السورية، وقال: "الهجمات تستهدف عموم الشعب السوري، ولا تميز بين مكون وآخر، فحقيقة الاحتلال ترمي إلى تقسيم المكونات وتدعو للتفرقة".

وأوضح أن "دولة الاحتلال التركي تنتقم لداعش من مكونات شمال وشرق سوريا، لأنها أنهت مرتزقة داعش جغرافياً، وأفشلت مخططات داعميه ومخططاتها في مقدمتهم".

أكد عمر أن شعوب شمال وشرق سوريا، عبر الإدارة الذاتية بمختلف مكوناتها، ستقف ضد أي هجمات على المنطقة، وضد أي قوى تسعى لاحتلالها، بغض النظر عما يمتلكه العدو من عتاد أو تكنولوجيا عسكرية.

ونوّه إلى أن ما تسعى إليه دولة الاحتلال التركي تهديدٌ لأمن واستقرار البلاد، ويشكل تهديداً لعموم السوريين وثقافاتهم، ويعيق جهود محاربة داعش وحل الأزمة في البلاد.

وأنهى جهاد عمر حديثه بالتأكيد على أن "الشعب السوري هو الوحيد الذي يملك القرار والحق في إدارة مناطقه، وأن السوريين هم الأصحاب الحقيقين للمنطقة، وعليهم رفض مساعي احتلال وتقسيم الأراضي السورية".

(كروب/أم)

ANHA