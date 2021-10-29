جبرائيل مصطفى: الاحتلال التركي رفع وتيرة عمليات اختطاف النساء

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق النساء في مقاطعة عفرين المحتلة، لا سيما بعد التهديدات التركية على مقاطعة الشهباء وشمال وشرق سوريا.

وصعّد الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة عمليات اختطاف النساء وقتلهن في قرى ونواحي مقاطعة عفرين المحتلة، حيث بلغ عدد النساء المختطفات منذ احتلال المقاطعة إلى أكثر من 1000 امرأة، بالإضافة إلى قتل أكثر من 84 امرأة، وممارسة العنف الجنسي بحق أكثر من 71 امرأة، وفق إحصائية لمكتب المرأة في مؤسسات المجتمع المدني في إقليم عفرين.

وصل عدد المختطفات منذ مطلع شهر تشرين الأول الجاري إلى 14 مختطفة، بينهن قاصرتان، فيما قتلت المرأة الحامل، نعمت بهجت شيخو، بعد اختطافها من مركز المقاطعة المحتلة برفقة زوجها، حسب منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا.

وعلى خلفية اختطاف المحامية، نجاح عمر عروس، في الـ 23 من الشهر الجاري تحدث الرئيس المشترك لاتحاد محاميي إقليم عفرين، المحامي جبرائيل مصطفى، لوكالتنا، حول الجرائم والانتهاكات التي تطال النساء في مقاطعة عفرين المحتلة.

وحول اختطاف المحامية، نجاح عمر عروس، من أهالي ناحية راجو، من قبل الاستخبارات التركية (MIT) ومرتزقتها، أكد مصطفى "أن الاحتلال التركي باختطافه للمحامية الكردية يخالف جميع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، كما يخالف قانون مزاولة المحاماة على الصعيد العالمي؛ لأن المحامي لديه حصانة ولا يجوز توقيفه إلا في حالة الجرم المشهود وبعد الحصول على إذن مسبق من نقابة المحامين وبحضور ممثلين من النقابة".

وأضاف مصطفى أنه، وبحسب التقارير التي صدرت من المنظمات الدولية، فقد صنّفت تركيا من بين أكثر 10 دول مخالفة للقوانين الدولية وتنتهك فيها حرية الإنسان.

ولفت مصطفى الانتباه خلال حديثه، إلى أن الجرائم التي يرتكبها مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين المحتلة تتم بإشراف مباشر من قبل الاستخبارات التركية.

ونوّه مصطفى إلى أنه على دولة الاحتلال التركي واجبات، حسب اتفاقية لاهاي 1907 وبالرجوع إلى موادها، ويجب أن تقوم بتطبيقها، وخاصة المتعلقة بحماية المدنيين وممتلكاتهم والحفاظ على الأشخاص واحترام دول الجوار، لكن ما تفعله تركيا تخالف جميع تلك القوانين.

وتابع حديثه "إن تركيا تخالف اتفاقات جنيف الأربعة، وخاصة الاتفاقية الرابعة المختصة بحياة المدنيين، بالإضافة إلى البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لعام "1977.

'الاحتلال التركي ينتقم لمرتزقة داعش من المرأة العفرينية التي حاربت داعش'

وحول تصعيد عمليات اختطاف النساء في مقاطعة عفرين المحتلة في الفترة الأخيرة، أكد المحامي، جبرائيل مصطفى، أن الاحتلال التركي ومرتزقته يختطفون نساء عفرين انتقاماً لمرتزقة داعش.

وأضاف مصطفى في حديثه، إن مقاطعة عفرين المحتلة أصبحت ملاذًا لمرتزقة داعش، تحت إشراف الاستخبارات التركية، مؤكدًا "نحن نعلم أن أكثر متزعمي داعش وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي أدرجت على لائحة الإرهاب العالمي، أصبحوا قادة فيما يسمى فصائل الجيش الوطني الحر".

جرائم داعش بحق الإيزيديات لا تختلف عن جرائم تركيا بحق نساء عفرين

وأشار مصطفى في حديثه، إلى أن ما قام به مرتزقة داعش بحق النساء الإيزيديات في شنكال، وما تقوم به الاستخبارات التركية ومرتزقتها في عفرين المحتلة، لا يختلف عن بعضهما البعض، مشيرًا إلى أن الأدوات والأشخاص والأسماء تختلف.

وأكد مصطفى أن الاحتلال التركي يمارس سياسة ممنهجة بحق النساء، الهدف منها كسر إرادة المرأة الكردية الحرة، من خلال ممارسة العنف الجنسي والخطف والقتل وإجبار القاصرات على الزواج.

(م)

ANHA