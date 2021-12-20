جبهة تحرير تيغراي تعلن انسحاب قواتها من مناطق بشمال إثيوبيا

وقال جيتاشيو رضا لرويترز: "نأمل من خلال انسحابنا أن يفعل المجتمع الدولي شيئاً ما بشأن الوضع في تيغراي، إذ لم يعد بإمكانهم استخدام غزو قواتنا لأمهرة وعفر كذريعة".

وكانت وسائل إعلام رسمية أفادت بأن الجيش الإثيوبي سيطر مرة أخرى على بلدة لاليبيلا المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وعرضت صوراً لنائب رئيس الوزراء أثناء زيارته للموقع.

ولم يتضح متى استعادت القوات الحكومية السيطرة على البلدة التي لها أهمية روحية بالنسبة لملايين المسيحيين الأرثوذكس الإثيوبيين والتي تبدلت السيطرة عليها عدة مرات خلال الصراع مع القوات المخالفة من إقليم تيغراي الشمالي.

وسيطرت قوات تيغراي على البلدة في آب/ أغسطس الماضي، لكن القوات الحكومية ردتها على أعقابها في بداية كانون الأول/ديسمبر الجاري، في حملة عسكرية مستمرة إلى الآن أجبرت القوات المخالفة على الانسحاب.

ويشار إلى أن الصراع المسلح المستمر منذ عام بين قوات تيغراي والحكومة المركزية أودى بحياة آلاف المدنيين واجتذب إليه قوات من خارج البلاد في القتال الذي امتد إلى إقليمي أمهرة وعفار المجاورين.

كما وقع 400 ألف شخص في براثن المجاعة في تيغراي، حيث يعتمد أكثر من 9.4 مليون في شمال إثيوبيا حالياً على المساعدات الغذائية، وفقاً للأمم المتحدة.

(ل د)