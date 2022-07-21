جبهة مساندة روج آفا تعلن دعمها لمبادرة فرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا

لاقت مبادرة الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا التي تطالب بفرض حظر على المنطقة، دعماً كبيراً من الشرائح المجتمعية السورية المختلفة من جهة، ومن أحزاب سياسية وناشطين ومثقفين من مختلف أجزاء كردستان، والعالم من جهة أخرى، من بينها جبهة مساندة روج آفا في باشور (جنوب كردستان) التي أعلنت دعمها عبر بيان.

في 28 حزيران / يونيو الفائت، طالب 33 حزباً وقوة سياسية في شمال وشرق سوريا، التحالف الدولي لمحاربة داعش والاتحاد الروسي بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا، للحد من الخروقات والجرائم التي تتعرض لها، في ردّ على تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة للمنطقة.

وفي سياق دعم المبادرة، أعلنت جبهة مساندة روج آفا في باشور، التي تضم أحزاباً سياسية وناشطين ومثقفين، دعمها للمبادرة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى أمنة سوركه بمحافظة السليمانية، امس الأربعاء.

وقرئ البيان الذي حضره نخبة من الشخصيات السياسية والمثقفين والناشطين، من قبل عضو الجبهة بختيار مصطفى.

وطالب البيان "الجهات الدولية، وفي مقدمتها أميركا وروسيا والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والأحزاب السياسية الكردستانية والمنظمات الدولية والشعوب المطالبة بالديمقراطية، بالعمل على فرض حظر جوي على مناطق شمال شرق سوريا".

كما طالب الجهات ذاتها "بالوقوف ضد تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي التي تسعى إلى احتلال المزيد من الأراضي السورية".

(أم)

ANHA