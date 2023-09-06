جبهة الأكراد: مقتل 15 مرتزقاً وإصابة 30 آخرين في ريف منبج الشمالي

ونشر المركز الإعلامي لقوات جبهة الأكراد بياناً نشر على الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية كشفت فيه حصيلة تصدي قواتها لهجمات مرتزقة الاحتلال التركي على مناطق في ريف منبج الشمالي.

وجاء في البيان:

"شَنَّ مرتزقة الاحتلال التُّركيّ، اليوم الأربعاء، هجوماً على قرية “البوغاز”، بريف منبج الشِّماليّ، تصدَّت لها قوّاتنا، قوّات جبهة الأكراد، وأسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة.

وأضاف البيان أن الهجوم الذي استهدف القرية، تّمَّ عبر أعداد كبيرة من المرتزقة، "وأثناء تصدّي قوّات جبهة الأكراد لهم؛ اندلعت اشتباكات قويّة، قتل فيها أكثر من /15/ مرتزق، إضافة لجرح نحو /30/ آخرين، وتدمير عربتين اثنتين عسكريّتين استخدمها المرتزقة في الهجوم، فيما لاذ بقيّة المرتزقة بالفرار، كما استولت قوّاتنا على كميّة كبيرة من الأسلحة والذَّخائر التي خلَّفها المرتزقة وراءهم".

وذكرت قوات جبهة الأكراد في بيانها أن بين قتلى المرتزقة عناصر من مرتزقة “داعش” ، حيث تَمَّ التأكد من هويتهم من خلال شارات التَّنظيم الإرهابيّ التي يحملونها على ملابسهم".

وتابع البيان" ومنذ بداية الأحداث في دير الزور، عمدت دولة الاحتلال التُّركيّ ومرتزقتها إلى شَنِّ هجمات مستمرّة على مختلف مناطق شمال وشرق سوريّا، من منبج وعين عيسى، وحتّى تل تمر وزركان، وتصدَّت لها قوّاتنا وقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، وأحبطت جميع تلك الهجمات".