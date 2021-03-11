وشارك في مراسم التخريج التي أقيمت في قرية أم ميال غرب مدينة منبج، العشرات من أهالي المدينة وأعضاء اللجان والمؤسسات التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وقيادات من مجلس الباب العسكري.

هذا وضمت الدورة 50 متدربًا، واستمرت 45 يومًا، تلقى المتدربون فيها دروسًا عسكرية وفكرية.

وبدأت مراسم التخريج بوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، ثم ألقى القيادي في مجلس الباب العسكري نادر المشنوق كلمة، أكد فيها ضرورة التمسك بـ "طريق الشهداء الذين عاهدونا وأوفوا بعهدهم".

ومضى مشددًا على السير على دربهم، ونقول لهم "بالتضحيات نصون الوطن وبالأرواح الطاهرة نرسم حدود الوطن، فإما على الأرض كرماء أو تحت الأرض شهداء".

ثم أدى المتخرجون القَسًم العسكري، وعاهدوا على الحفاظ على مقدسات الشهداء وقيم الأمة الديمقراطية، لتختتم مراسم التخريج بعرض تدريبي للمتخرجين.

ويذكر أن الشهيد "شرفان" الذي حملت الدورة اسمه، استشهد أثناء مشاركته في حملة تحرير الشهباء في قرية عين دقنه عام 2016.

(كروب/س ر)