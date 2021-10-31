جامعة روجآفا تعلن عن تخريج 581 من طلبتها خلال مراسم احتفالية

ونظمت جامعة روجافا احتفالية موسعة بمناسبة تخريج 581 من طلبتها من أعوام 2018 و 2019 و 2020 و 2021 حيث أقيمت الاحتفالية في ملعب كلاسيكو بمدينة قامشلو. وشارك في الاحتفال المئات من الطلاب وذويهم وممثلي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومنظمات المجتمع المدني وقيادات عسكرية.

وبدأت الاحتفالات بالوقوف دقيقة صمت، وبعدها ألقيت كلمة من قبل الرئيس المشترك لجامعة روجآفا ، عبدالإله المصطفى، الذي بارك التخرج على كافة الطلبة وذويهم ووصف هذا اليوم بأنه يوم تاريخي ، قائلاً: "إن مجتمعنا وشعوبنا من الكرد والعرب والسريان والأرمن وغيرهم بحاجة اليوم إلى تغيير الذهنية والمفهوم السلطوي الذي كان مفروضاً على مجتمعاتنا، والاستفادة من تجارب المجتمعات الحرة والمتطورة لتطوير العلم والمجتمع".

وشدد المصطفى على أن التغيير قد يستغرق وقتًا طويلاً للوصول إلى هدفه، والتغيير يتم مع مرور الأجيال ، قائلاً: "طلاب الجامعات في شمال وشرق سوريا هم بوابة التغيير ، ونضال وتضحيات شهدائنا هي دوافع التغيير. يجب علينا تكثيف عملنا لتحقيق تلك الأهداف، وعلينا التمسك بحقوقنا، وأن نعتاد على الحرية".

وأكد المصطفى إنهم سيبذلون جهودًا لجعل اللغة الكردية لغة أكاديمية، ووجه حديثه للمتخرجين وقال: "فلتعلموا أنكم الآن في مرحلة متقدمة ومكان عالي، ونتأمل أن يبدأ التغيير والتطوير منكم".

ثم ألقى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال شرق سرويا جوزيف لحدو كلمة قال فيها: "إن أعداءنا كانوا يقولون بأن جامعات الإدارة الذاتية لن تنجح أبدًا، ولكن بفضل جهودكم وإصراركم وإيمانكم بجامعتكم وبفضل جهود كوادر الإدارة والتعليم في الجامعات، وبفضل تضحيات الشهداء، حققنا الكثير من النجاحات والانجازات العظيمة".

ثم تحدثت الناطقة باسم مجلس طلاب جامعة روج آفا، سلوى عبود، قائلة: "رغم الهجمات على المنطقة ، انتقل طلاب مثل عفرين إلى قامشلو لإكمال دراستهم. قاوم طلابنا مخططات العدو. واليوم نحتفل بهذا الانجاز، وإننا لنبارك هذا اليوم على عوائل الشهداء وعلى عموم كردستان ".

وخلال الاحتفالية ألقت الرئيسة المشتركة لمنسقية جامعات شمال شرق سوريا روهان مصطفى كلمة قالت فيها: "هذا يوم مقدس بالنسبة لنا، فبعد الكثير من العمل والتحديات، نجني اليوم ثمار كل ذاك الجهد الذي بذله طلبتنا والعاملين والكوادر التعليمية في الجامعة".

ونوهت روهان مصطفى أنه وبعد التخرج ، يتعين على الطلاب العمل بجدية أكبر، وتابعت: "على كافة المتخرجين وضع كل ما اكتسبوه وتعلموه خلال أعوام دراستهم في خدمة تطوير العلم وتطوير المجتمع ومؤسسات الإدارة الذاتية".

وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات ، تم الإعلان عن تخريج 581 طالبًا وطالبة من جامعة روجآفا بالإضافة إلى 24 طالبًا وطالبة من أكاديمية ميزوبوتاميا. والطلاب الذين أعلن عن تخرجهم اليوم هم من الكليات والمعاهد التالية: "كلية الآداب والعلوم الاجتماعية (قسم جنولوجي، الأدب الكردي ، فن الترجمة) ، كلية الهندسة الزراعية ، كلية البترول و البتروكيما (قسم البتروكيماويات والبترول) ، كلية التربية (قسم الرياضيات ، الفيزياء ، الكيمياء ، علم الأحياء ، التاريخ والجغرافيا)) والمعهد الإداري والمالي والمعهد الهندسي.

ثم تم تسليم شهادات التخريج للمتخرجين من قبل ممثليهم ومعلميهم في الجامعة.

لتختتم الاحتفالية بعقد الحضور حلقات من الدبكة على وقع أغاني الفنان أوسمان فرسو، وبعدها توجه المتخرجون إلى مزار الشهيد دليل صاروخان لإهداء تخرجهم للشهداء الذين بفضل تضحياتهم تحققت كل هذه المكتسبات.

(س ب/ل)

ANHA