جامعة روج آفا تخرّج رابع دفعة من طلابها

وحضر الحفلة ممثلو الإدارة الذاتية والكادر التدريسي وذوو الطلاب، وذلك في قاعة الاجتماعات في جامعة روج آفا بمدينة قامشلو.

وبدأت الحفلة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لجامعة روج آفا، عبد الإله مصطفى، كلمة، هنّأ فيها الخريجين وأهلهم، قائلاً: "بإرادة قوية نأتي اليوم إلى جامعاتنا وكلياتنا، طلابُنا اليوم سيناضلون بفكرهم وقلمهم من أجل بناء المستقبل".

من جانبها، تحدثت الرئيسة المشتركة لمنسقية جامعات شمال وشرق سوريا، روهان مصطفى، وقالت: "نستذكر شهداءنا الذين وصلنا بتضحياتهم إلى هذا اليوم، يوم تخريج دفعة رابعة من طلابنا، لذا لا أحد يستطيع كسر إرادتنا القوية، الإرادة التي أتاحت لنا اليوم فتح جامعاتنا وتخريج الطلاب فيها"، مؤكدة على مواصلة النضال ضمن ثورة روج آفا للوصول إلى الأفضل.

بعدها تم تكريم الطلبة المتخرجين في "كلية العلوم التربوية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وجنولوجيا وعلم الاجتماع وكلية البتروكيمياء"، من قبل الرئاسة المشتركة لجامعة روج آفا والقيادي في قوات سوريا ديمقراطية، مظلوم كلو، والناطقة باسم مؤتمر ستار، رمزية محمد.

وعلى هامش الاحتفالية ألقى الباحث والشاعر صالح حيدو أبياتاً شعرية بهذه المناسبة، ثم قدم كل من الفنان "صفقان أوركيش وبهاء شيخو وعجيب إبراهيم وعماد داري وإسماعيل يوسف" مجموعة من الأغاني.

يذكر أن جامعة روج آفا خرّجت ثلاث دفعات من طلبتها في أعوام 2019-2020-2021.

(ا. ي/ف)

ANHA