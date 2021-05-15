جامعة روج آفا تهنئ يوم اللغة الكردية

هذا وأصدرت الهيئة الإدارية لجامعة روج آفا، اليوم السبت، بيانًا، وصلتنا نسخة منه.

وجاء في مستهله "اللغة جوهر ظهر وأصبح صوتًا، قاعدةً وجملةً. اللغة لون الجوهر. اللغة حديقة الثقافة والفن. اللغة موطن التاريخ، لذلك يُعرف كل شعب ومجتمع بلغته. اللغة وجود وهوية".

وتابع: "اللغة الكردية من أقدم اللغات في العالم، وإحدى اللغات التي تخفي بين طياتها أقدم الثقافات، ولا تزال صامدة على الرغم من جميع محاولات صهرها".

مضيفًا "نحن في الهيئة الإدارية في جامعة روج آفا، كجامعة كردية شُيدت في ظل مقاومة تاريخية، نقول إن وجودنا دلالة على هزيمة نظام الصهر".

واختتم بالقول "في هذا اليوم التاريخي، وفي عمق التاريخ حتى علي حريري وبابا طاهر، من أحمد خاني ونالي ومولوي وكيف موكرياني ومجلة هاوار، وحتى يومنا الراهن، نبارك يوم اللغة الكردية، ونداؤنا: (التفوا حول جوهركم ولغتكم)".

(س ر)

ANHA