جامعة روج آفا تحدد 25 آب موعدًا للتسجيل على المفاضلة الجامعية

أعلنت لجنة المفاضلة في جامعة روج آفا عن افتتاح باب التسجيل على المفاضلة الجامعية ضمن الجامعة لحاملي الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019/2020.

عضوة لجنة المفاضلة في جامعة روج آفا عبير حصاف أوضحت لوكالتنا: "أن أبواب التسجيل على طلبات المفاضلة تفتتح بدءًا من 25 الشهر الجاري، وتستمر إلى 15 أيلول".

وأَضافت عبير حصاف إن أبواب الجامعة مفتوحة أمام كافة الطلبة، وقالت: "نفتح المجال أمام الطلاب للاطلاع على رغباتهم ضمن كليات وفروع جامعة روج آفا".

تضم جامعة روج آفا حاليًّا 6 كليات هي: (كلية الطب، وكلية هندسة البترول والبتروكيمياء، والهندسة المعمارية، وكلية العلوم التربوية، وكلية الزراعة، وكلية اللغات والعلوم الاجتماعية)، ومعهدين هما: (المعهد العالي الميكاترونيك، والمعهد الإداري والمالي).

وجامعة روج آفا الآن بصدد استحداث كلية للحقوق، وكلية للعلوم الدينية التي ستكون الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، حيث سيجلس المسيحي والإيزيدي والمسلم في قاعة واحدة لدراسة فلسفة الأديان لسنتين، ثم يتم التخصص في كل ديانة لسنتين إضافيتين؛ فضلًا عن استحداث قسم الأدب العربي في كلية اللغات والعلوم الاجتماعية، وكذلك معهدًا للإعلام.

(س ر/أ ب)

ANHA