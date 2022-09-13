جامعة روج آفا تفتح باب التسجيل على مفاضلة العام الدراسي الجديد

افتتح باب التسجيل، على مفاضلة العام الدراسي 2022/2023، وشهد إقبال المئات من طلبة إقليم الجزيرة عليها.

الطالب محمود محمد، من مدينة الحسكة قال:" قدمنا للتسجيل على المفاضلة، ومعدلي 93 % وسجلت على مفاضلة الحقوق حسب رغبتي".

الطالبة مروة سليمان والتي حصلت على معدل 83 %، تشير أنها سجلت على مفاضلة هندسة الزراعة، وتؤكد أن إجراءات التسجيل تجري بسلاسة وليست هناك أي عوائق.

رئيس مركز التسجيل على المفاضلة في جامعة روج آفا محمد شيخموس، أشار لوكالتنا أن التسجيل يمتد حتى 22 أيلول الجاري.

وعن التسجيل للعام الجديد، نوه شيخموس أنه في العام الفائت، خضع الطلبة لامتحان قبل الدخول للكليات لكن تم إلغاء الامتحان أمام الطلبة المسجلين على المفاضلة.

هذا وتضم جامعة روج آفا 10 كليات بينما تحولت معاهد الميكترونيك والهندسة والحاسوب إلى كليات أيضاً، كما أشار محمد شيخموس إلى أن بعض الأقسام سيتم إصدار المفاضلة الثانية لها.

(سـ)

ANHA