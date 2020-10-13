جامعة روج آفا تعلن عن مفاضلة استثنائية

أعلنت جامعة روج آفا تمديد مدّة المفاضلة الجامعية (مفاضلة استثنائية) إلى 16 تشرين الأول، لملء الشواغر ضمن أفرع كليات ومعاهد الجامعة في كل من إقليمي الجزيرة وكوباني ومقاطعة الشهباء، بهدف فتح المجال لأكبر عدد من الطلبة للالتحاق بالجامعات.

والشواغر بحسب جامعة روج آفا، هي ضمن كلية الهندسة الزراعية، كلية هندسة العمارة البيئية، كلية هندسة البتروكيمياء، كلية العلوم التربوية بفروعها (رياضيات – فيزياء – كيمياء – علم الأحياء – معلم صف – جغرافية – تاريخ)، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية (قسم الفنون الجميلة)، المعهد العالي للميكاترونيك، كلية العلوم الدينية، المعهد المدني، المعهد العالي للإعلام.

وأعلنت جامعة روج آفا افتتاح التسجيل على المفاضلة الجامعية ضمن الجامعة في 25 آب وحتى 15 أيلول، ومراعاة لعدم قدرة البعض على التسجيل نتيجة انتشار فيروس كورونا، وتخلف البعض الآخر عن الامتحانات الشفهية والكتابية، ارتأت إدارة الجامعة منح فرص للراغبين بالتسجيل ضمن الجامعة اعتباراً من 13 تشرين الأول ولغاية 16 من الشهر نفسه.

نائبة الرئيسة المشتركة لجامعة روج آفا شيندا داوود أوضحت بصدد تمديد مفاضلة الجامعة: "العديد من الطلاب قاموا بمراجعتنا للالتحاق بالجامعة، ونظراً لوجود نقص في بعض المقاعد ضمن بعض الأفرع، أعلنا عن المفاضلة الاستثنائية وذلك تحقيقاً لرغبة الطلاب وملء الشواغر"، وأكدت أن إدارة الجامعة ستقوم بإجراء الاختبارات للمتقدمين الجدد في 17 و18 تشرين الأول.

ومن يود التسجيل ضمن جامعة روج آفا يستطيع التوجه إلى مبنى كلية الهندسة الزراعية - جامعة روج آفا في مدينة قامشلو ومبنى جامعة كوباني، ومركز لجنة التربية والتعليم للمجتمع الديمقراطي في منطقة أحداث في مقاطعة الشهباء.

(ه ع/ أ ب)

ANHA