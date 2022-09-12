جامعة روج آفا تعلن عن فتح باب التسجيل على المفاضلة الجامعية

أعلنت لجنة المفاضلة في جامعة روج آفا عن فتح باب التسجيل على المفاضلة الجامعية ضمن الجامعة لحاملي الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022/2021

رئيس مركز مفاضلة جامعة روج آفا محمد شيخموس أوضح لوكالتنا "أن أبواب التسجيل على طلبات المفاضلة في جامعة روج آفا وكوباني تفتتح يوم غد الثلاثاء 13 وتستمر إلى الـ 22 من الشهر الجاري، يبدأ التسجيل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً".

وبين شيخموس أن مفاضلة هذا العام تختلف عن العام الفائت "في العام الفائت كان هناك امتحان للطالب قبل دخوله للكلية ولكن هذا العام تم إلغاء هذا الامتحان".

وحول الكليات الموجودة والتي يمكن التفاضل عليها قال شيخموس "توجد 10 كليات في جامعة روج آفا، وفي كل كلية توجد فروع، إضافة إلى كلية العلوم السياسية التي استحدثت هذا العام".

ونوه شيخموس إلى أن بعض المعاهد أصبحت كليات في هذا العام "ثلاثة معاهد في هذا العام أصبحت كليات (الاتصالات، ميكاترونيك، والحاسوب)، والهندسة".

وتابع "كلية علم التكنولوجيا كانت تضم 7 فروع (اتصالات، ميكاترونيك، حاسوب، فيزياء، كيمياء، علوم، رياضيات)، تم إضافة فرع (بيوكيمستري) إلى الكلية هذا العام، مبيناً أن بعض الفروع سيكون لديها مفاضلة ثانية".

وتمنى محمد شيخموس في ختام حديثه التوفيق والنجاح للطلاب.

ANHA