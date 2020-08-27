جامعة كوباني تنهي عامها الدراسي على الرغم من الصعوبات

بعد عام مليء بالصعوبات، تمكنت جامعة كوباني من إنهاء عامها الدراسي الذي توقف لأكثر من مرة بسبب جائحة كورونا التي احتاجت العالم، والتي أجبرت إدارة الجامعة على إغلاق أبوابها تفاديًا لحصول إصابات بين الطلاب.

واعتمدت الجامعة أثناء فترة التوقيف على نظام الأون لاين، عن طريق البث المباشر للدروس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرت تجربة جديدة ولأول مرة تستخدم في جامعة كوباني.

وعانى الطلاب من هذه الطريقة، كونها من أحدث الطرق الدراسية المتبعة في العالم، وتحتاج الى أحدث آلات التكنولوجيا، وإلى قوة هائلة في سرعة الانترنت التي تفتقدها شبكات البث في مدينة كوباني.

الهجمات التركية أثرت العملية التعليمة

الرئيس المشترك لكلية الآداب عكيد ناصرو، قال لوكالتنا: "في العام الدراسي الذي انتهى عانينا من مشاكل عدة، أبرزها الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، والتي أدت إلى تأخر العام الدراسي للجامعة، وفيروس كورونا الذي أجبرنا على إغلاق الجامعة، واتباع نظام الأون لاين الذي عانينا منه بسبب ضعف الانترنت، والانقطاع المستمر للكهرباء بعد قيام الدولة التركية بقطع المياه عن نهر الفرات".

وأضاف عكيد ناصرو: "اتبعنا طريقة الأون لاين، وقد كانت تجربة جديدة للطلاب، تعلموا من خلالها كيفية استخدام طرق التكنولوجيا الحديثة، وثابروا رغم المشقات التي واجهتهم وتمكنوا من تخطيها بنجاح".

الطالبة في قسم البيولوجيا ياسمين مسلم، أوضحت أنه: "كان عامًا مختلفًا عن باقي الأعوام، لأن العدوان الذي شُن على مناطقنا أثر في العملية التعليمية، ولم نستطع القدوم إلى الجامعة بسبب جائحة كورونا، وكانت معظم دروسنا عبر الأون لاين، ومع ذلك تمكنا من تخطي الصعوبات وإتمام دراستنا".

وتضم جامعة كوباني أقسامًا عديدة، وهي قسم الأدب الكردي وكلية العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ومعهد المخبر الطبي.

وعلى مدار الأيام الأخيرة، أجرت إدارة الجامعة للطلبة الفحوصات النهائية، والتي انتهت في 25 آب، فيما يترقب الطلبة المقبلون على التسجيل في الجامعة خلال الأيام المقبلة إصدار مفاضلة العام الجديد.

وأكدت الادارة أن توقيت بدء العام الدراسي2020/2021 القادم سيحدد حسب الظروف، وليس حسب التوقيت المعلن عنه في 1/10/2020.

(ج)

ANHA